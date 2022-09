Nord Stream fuit “pas une coïncidence” – Borrell – RT World News

Les incidents du pipeline “sont le résultat d’un acte délibéré”, a déclaré le chef de la diplomatie européenne

Les fuites de gaz sur les canalisations Nord Stream 1 et 2 »ne sont pas un hasard“, a déclaré mercredi le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, ajoutant que Bruxelles soutiendrait toute enquête”visant à obtenir une clarté totale.”

“Toutes les informations disponibles indiquent que ces fuites sont le résultat d’un acte délibéré“, a-t-il déclaré dans un communiqué, sans préciser qui pourrait être derrière eux.

De tels incidents affectent l’ensemble de l’UE, a-t-il ajouté, promettant «prendre de nouvelles mesures pour accroître notre résilience en matière de sécurité énergétique.”

“Toute perturbation délibérée des infrastructures énergétiques européennes est totalement inacceptable et fera l’objet d’une réponse solide et unie», a averti Borrell.

Ses commentaires interviennent après que la ministre suédoise des Affaires étrangères, Ann Linde, a indiqué que les fuites pourraient avoir été causées par un sabotage, une enquête sur l’affaire étant toujours en cours.

“Fuite de gaz de Nord Stream 1 & 2 dans [Swedish and Danish] les zones économiques exclusives sont les conséquences de détonations, probablement dues à des sabotages. Nous continuons à collecter des informations et n’excluons aucune cause, acteur ou motif,” a-t-elle écrit sur Twitter.















Commentant les fuites lors d’une conférence de presse, elle a également noté que Stockholm n’avait initié aucun contact avec Moscou, bien que les pipelines appartiennent au géant russe de l’énergie Gazprom. Alors que dans le même temps, la Suède a discuté de la question avec l’Allemagne, l’OTAN et le Danemark.

Les deux gazoducs Nord Stream, qui relient la Russie à l’Allemagne sous la mer Noire, ont perdu de la pression lundi, avec une fuite de gaz massive détectée près de l’île de Bornholm. Suite à l’incident, les autorités danoises ont fermé la zone à la navigation.

Pendant ce temps, selon les médias allemands, Berlin a enquêté sur les fuites comme une attaque délibérée, menée soit par les forces pro-ukrainiennes, soit par la Russie elle-même dans le cadre d’une éventuelle opération sous fausse bannière pour donner une mauvaise image de Kiev. Cela pourrait également faire grimper encore les prix de l’énergie et aggraver la crise énergétique en Europe.

Le Kremlin, cependant, a signalé qu’il était très préoccupé par l’incident et a appelé à une enquête immédiate et approfondie sur la question, ajoutant que cela affecterait la situation énergétique sur le “tout le continent.”

Nord Stream 1 est en service depuis 2011, mais fonctionne à capacité réduite depuis fin août, la Russie invoquant des difficultés techniques causées par les sanctions occidentales.

La construction de Nord Stream 2 a commencé en 2018, mais elle a subi des retards en raison de pressions politiques et de sanctions de la part des États-Unis. Il a été terminé et pressurisé en septembre 2021 ; cependant, deux jours avant le début de l’opération militaire russe en Ukraine, le gouvernement allemand a suspendu sa certification pour une durée indéterminée, refusant de débloquer le pipeline.