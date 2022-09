Nord Stream : Des fuites mystérieuses frappent les gazoducs russes vers l’Europe

Les pays européens se sont précipités mardi pour enquêter sur des fuites inexpliquées dans deux gazoducs russes passant sous la mer Baltique près de la Suède et du Danemark, une infrastructure au cœur d’une crise énergétique depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Des experts ainsi que la Russie, qui a construit le réseau, ont déclaré que la possibilité d’un sabotage ne pouvait être exclue.

L’autorité maritime suédoise a émis un avertissement concernant deux fuites dans le pipeline Nord Stream 1, peu de temps après la découverte d’une fuite sur le pipeline Nord Stream 2 voisin qui avait incité le Danemark à restreindre la navigation dans un rayon de cinq milles marins.

Les deux pipelines ont été des points d’éclair dans une guerre énergétique croissante entre les capitales européennes et Moscou qui a frappé les principales économies occidentales, fait monter en flèche les prix du gaz et déclenché une chasse aux sources d’énergie alternatives.

“Il y a des indications qu’il s’agit de dommages délibérés”, a déclaré une source de sécurité européenne, tout en ajoutant qu’il était encore trop tôt pour tirer des conclusions. « Vous devez vous demander : qui en profiterait ? »

La Russie a également déclaré que la fuite dans le réseau russe était préoccupante et que le sabotage était une cause possible. “Aucune option ne peut être exclue pour le moment”, a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Aucun des deux gazoducs ne pompait du gaz vers l’Europe au moment où les fuites ont été découvertes, au milieu du différend sur la guerre en Ukraine, mais les incidents anéantiront toutes les attentes restantes selon lesquelles l’Europe pourrait recevoir du gaz via Nord Stream 1 avant l’hiver.

“La destruction qui s’est produite le même jour simultanément sur trois chaînes de gazoducs offshore du système Nord Stream est sans précédent”, a déclaré l’opérateur de réseau Nord Stream AG. “Il n’est pas encore possible d’estimer le calendrier de la restauration de l’infrastructure de transport de gaz.”

Bien qu’aucun des deux ne soit en service, les deux pipelines contenaient encore du gaz sous pression.

Le ministre danois de l’énergie, Dan Jorgensen, a déclaré dans un commentaire écrit qu’une fuite de gaz avait été détectée lundi dans Nord Stream 2 entre la Russie et le Danemark.

Gazprom, la société contrôlée par le Kremlin qui détient le monopole des exportations de gaz russe par gazoduc, a refusé de commenter.

La Russie a réduit les approvisionnements en gaz vers l’Europe via Nord Stream 1 avant de suspendre complètement les flux en août, accusant les sanctions occidentales d’avoir causé des difficultés techniques. Les politiciens européens disent que c’était un prétexte pour arrêter l’approvisionnement en gaz.

Le nouveau gazoduc Nord Stream 2 n’était pas encore entré en exploitation commerciale. Le projet de l’utiliser pour fournir du gaz a été abandonné par l’Allemagne quelques jours avant que la Russie n’envoie des troupes en Ukraine en février.

Jakub Godzimirski, professeur de recherche à l’Institut norvégien des affaires étrangères spécialisé dans la politique énergétique russe, a déclaré que les fuites auraient pu être des dysfonctionnements techniques, mais que le sabotage était une possibilité.

Les fuites se sont produites juste avant le lancement cérémoniel mardi du Baltic Pipe transportant du gaz de la Norvège vers la Pologne, pièce maîtresse des efforts de Varsovie pour se diversifier des approvisionnements russes.

L’Autorité norvégienne de sécurité pétrolière (PSA) avait exhorté lundi les compagnies pétrolières à être vigilantes face aux drones non identifiés vus voler près des plates-formes pétrolières et gazières offshore norvégiennes, avertissant d’éventuelles attaques.

Un porte-parole de l’Administration maritime suédoise (SMA) a déclaré qu’il y avait deux fuites sur Nord Stream 1, une dans la zone économique suédoise et une autre dans la zone danoise, ajoutant que les deux fuites se trouvaient dans une zone au nord-est de l’île danoise de Bornholm.

“Nous assurons une surveillance supplémentaire pour nous assurer qu’aucun navire ne s’approche trop près du site”, a déclaré un deuxième porte-parole de SMA.

Les navires pourraient perdre leur flottabilité s’ils pénétraient dans la zone, et il pourrait y avoir un risque que des fuites de gaz s’enflamment au-dessus de l’eau et dans l’air, a déclaré l’agence danoise de l’énergie, ajoutant qu’il n’y avait aucun risque pour la sécurité associé à la fuite en dehors de la zone d’exclusion.

La fuite n’affecterait l’environnement que localement, ce qui signifie que seule la zone où se trouve le panache de gaz dans la colonne d’eau serait affectée, a-t-il déclaré, ajoutant que l’échappement du méthane, un gaz à effet de serre, aurait un impact néfaste sur le climat.

Les autorités danoises ont demandé que le niveau de préparation du Danemark pour le secteur de l’électricité et du gaz soit relevé après les fuites, une étape qui nécessiterait des procédures de sécurité renforcées pour les installations et installations électriques.

“Les ruptures de gazoducs se produisent extrêmement rarement … Nous voulons assurer une surveillance approfondie des infrastructures critiques du Danemark afin de renforcer la sécurité d’approvisionnement à l’avenir”, a déclaré le chef de l’agence danoise de l’énergie, Kristoffer Bottzauw.