Nord Stream a été rompu par deux explosions – WSJ – RT World News

Les pipelines ont été endommagés par des explosions, chacune avec une force équivalente à 500 kg (1 100 livres) de TNT, a rapporté le WSJ

Les fuites des pipelines Nord Stream 1 et 2 ont été causées par deux puissantes explosions, chacune d’une force équivalente à 500 kg (1 100 livres) de TNT, a rapporté jeudi le Wall Street Journal citant des sources. Des responsables danois auraient révélé les détails lors d’une réunion de l’OTAN mercredi.

Dans un communiqué publié jeudi, le Conseil de l’Atlantique Nord, l’organe décisionnel de l’OTAN, n’a attribué la responsabilité des fuites à aucun acteur et a seulement affirmé que les pipelines avaient été endommagés dans ce qui semblait être un “actes de sabotage délibérés, imprudents et irresponsables.”

Cependant, les responsables de certains pays membres «ont déjà attribué la destruction à la Russie, sans apporter de preuves“, indique le rapport.

Le journal a rapporté que lors de la réunion du Conseil, les pays membres ont déclaré que la Russie était “probablement” derrière les ruptures du Nord Stream. Mais apparemment, la plupart d’entre eux ne voulaient pas exprimer publiquement leurs spéculations sans “plus de preuves», selon de hauts diplomates européens anonymes cités par le média.

Les diplomates ont noté que «il y avait peu de doute sérieux» dans les capitales que Moscou a orchestré les fuites du Nord Stream, mais ils voulaient en être absolument certains, compte tenu des implications que de telles accusations pourraient entraîner.















Moscou a rejeté à plusieurs reprises les allégations selon lesquelles il avait quelque chose à voir avec le sabotage. Le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov a décrit l’incident comme un probable “acte terroriste“ce qui n’aurait probablement pas été possible”sans l’intervention d’un quelconque pouvoir étatique.”

Jeudi, Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a rappelé que cet été, l’OTAN était engagée dans des activités militaires à proximité de l’endroit où les fuites ont été découvertes, laissant entendre que cela aurait pu présenter un “occasion» pour le bloc.

Plus tôt, Sky News a rapporté, citant une source de la défense britannique, que les pipelines Nord Stream pourraient avoir été sabotés par un engin explosif sous-marin déclenché à distance, qui aurait pu être posé des mois, voire des années avant l’incident.

Lundi, le Danemark a signalé des fuites des pipelines, qui relient l’Allemagne et la Russie sous la mer Baltique, après que l’opérateur a signalé une perte de pression sur Nord Stream 1 et 2. Les autorités danoises et suédoises ont déclaré plus tard qu’il y avait eu une série d’explosions sous-marines. près de l’île de Bornholm. Au total, quatre fuites de gaz ont été détectées dans le système Nord Stream.