Un presque fini gazoduc entre la Russie et l’Allemagne C’est une mauvaise idée et une mauvaise affaire pour l’Europe, a déclaré le secrétaire d’État américain Antony Blinken à Euronews.

Nord Stream 2 est complet à 95%, mais les critiques disent qu’il fournit un outil dangereux à Vladimir Poutine pour exercer une influence sur le continent.

« Ce qui est important avant tout, c’est que l’Allemagne est l’un de nos plus proches alliés et partenaires partout dans le monde », a déclaré Blinken dans un entretien avec Euronews à l’issue de sa visite de quatre jours à Bruxelles.

«Et le fait que nous ayons un désaccord sur Nord Stream 2 – et c’est un vrai – n’affecte pas et n’affectera pas le partenariat et la relation dans leur ensemble.

« Mais nous avons été très clairs. Le président Biden a dit très clairement qu’il pense que Nord Stream 2 est une mauvaise idée et un mauvais accord pour l’Europe, pour nous, pour l’alliance.

« Cela porte atteinte aux principes de base de l’UE en termes de sécurité énergétique et d’indépendance énergétique. Cela pose un défi à l’Ukraine, à la Pologne, à d’autres pays qui nous tiennent à cœur. »

L’année dernière, le Congrès américain a adopté une loi sanctionnant les entreprises privées impliquées dans la construction du projet. Blinken a déjà averti son homologue allemand Heiko Maas que les sanctions sont une réelle possibilité.

Plus largement, Blinken a déclaré qu’il y avait un certain nombre de préoccupations autour de la Russie, notamment le développement de nouveaux systèmes d’armes, les cyber-attaques, l’ingérence dans les élections, l’octroi de primes aux troupes américaines stationnées en Afghanistan et la poursuite de son agression dans l’est de l’Ukraine. Blinken a également réprimandé la Russie pour avoir prétendument empoisonné et emprisonné le chef de l’opposition Alexei Navalny.

« Je pense que nous reconnaissons également qu’il peut y avoir des domaines où, par intérêt mutuel, nous pouvons encore travailler ensemble », a-t-il concédé, citant des questions de « stabilité stratégique » comme le contrôle des armements.

« Mais cela ne nous empêchera pas de nous tenir fermement debout de manière unie avec nos alliés et partenaires lorsque la Russie commet des actes d’agression. »

Blinken sur … les sanctions chinoises

Blinken a félicité l’Union européenne d’avoir rejoint les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada cette semaine dans le cadre d’une série coordonnée de sanctions contre des responsables chinois soupçonnés d’être impliqués dans les sanctions relatives aux droits humains contre la minorité ouïghoure au Xinjiang. Cette décision représente la première fois que le bloc sanctionne la Chine dans plus de trente ans.

« Il ne s’agit pas de se liguer contre la Chine », a ajouté Blinken. « Il ne s’agit pas d’essayer de contenir la Chine ou de la contenir. Il s’agit de défendre ensemble les intérêts et les valeurs que nous partageons.

«Nous avons constaté que la meilleure façon de garantir que les pays peuvent travailler ensemble et gérer leurs relations de manière productive est de souscrire à un ensemble commun de règles et d’engagements. Et notre défi est de nous assurer que nous respectons cet ordre.

« Et donc, quand n’importe quel pays, que ce soit la Chine ou n’importe qui d’autre, [is] ne respectant pas les règles, nous avons l’obligation de nous tenir debout. Et nous le faisons beaucoup plus efficacement lorsque nous le faisons ensemble dans la solidarité. «

Blinken sur … les différences des États-Unis avec la Turquie

Blinken a réaffirmé l’attachement de l’Amérique à l’alliance de l’OTAN et au partenariat avec l’Union européenne.

Mais à propos de l’OTAN, il a admis que d’importantes différences subsistent entre les alliés, en particulier lorsqu’il s’agit de l’achat d’armes de la Turquie à la Russie.

« Ce n’est un secret pour personne que nous avons une réelle différence avec la Turquie sur ce point [buying weapons from Russia]. Il est également vrai que la Turquie est un allié de longue date et très précieux qui travaille avec nous sur des objectifs très importants, y compris la lutte contre le terrorisme. [and] traitant de la Syrie », a-t-il dit.

« Je pense que nous avons intérêt à continuer à travailler en étroite collaboration avec la Turquie sans en même temps ignorer nos différences. »

Interrogé sur les tensions en Méditerranée orientale, qui ont déclenché l’été dernier une crise totale entre la Turquie et la Grèce, Blinken a salué le rôle joué par l’OTAN dans la résolution du conflit.

« Je pense que l’OTAN joue un très bon rôle en essayant de sortir des conflits et de faire en sorte que dans les zones où ils se disputent, personne ne prenne des mesures de provocation, à commencer par la Turquie qui garde ses navires hors des eaux [in] domaines qui sont revendiqués par d’autres. Et nous devons simplement voir la résolution pacifique de ces différends conformément au droit international. «

Blinken sur … les dons de vaccins

Sur une note finale réfléchissant sur la pandémie de coronavirus, Blinken a déclaré que les États-Unis agiraient en tant que leader international dans la crise sanitaire, comme le montre le récent don de 2 milliards de dollars fait à COVAX, le programme de vaccination dirigé par l’OMS pour les -pays à revenus.

Le secrétaire a également promis que les États-Unis mettront davantage de leurs doses maison à la disposition des pays tiers.

« Nous avons mis certains vaccins à la disposition de nos voisins proches, le Mexique et le Canada, et je prévois que dans les semaines à venir, vous en verrez davantage. »