Nord Stream 1 : Le gazoduc russe crucial reviendra-t-il un jour en ligne ?

Depuis que l’Occident a frappé la Russie avec des sanctions meurtrières suite à son invasion de l’Ukraine, une question effrayante s’est posée : et si la Russie coupait le gaz naturel vers l’Europe ?

C’est un scénario cauchemardesque qui plongerait l’économie de la région dans une profonde récession.

Cette possibilité fait l’objet d’un nouvel essor alors que la maintenance du gazoduc Nord Stream 1 entre la Russie et l’Allemagne commence lundi. Les responsables ont exprimé leur inquiétude quant au redémarrage des flux de gaz une fois la période de réparation terminée dans 10 jours.

“Alors qu’il s’agissait d’une procédure de routine qui n’attirait guère l’attention, on craint cette fois que la Russie ne reprenne pas les expéditions de gaz par la suite”, ont déclaré les analystes de la Commerzbank dans une note aux clients.

Les flux via le pipeline avaient déjà été réduits. Le mois dernier, l’Allemagne – la plus grande économie d’Europe – a déclaré une «crise du gaz» après que Gazprom, la compagnie gazière d’État russe, a réduit de 60% ses exportations via Nord Stream 1.

Gazprom a imputé cette décision à la décision de l’Occident de retenir des turbines vitales en raison de sanctions, mais cela a été considéré par les politiciens européens comme un coup de semonce.

“Tout peut arriver. Il se pourrait que le gaz coule à nouveau, encore plus qu’avant. Il se pourrait que rien ne vienne du tout », a déclaré dimanche Robert Habeck, ministre allemand de l’Économie, dans une interview à la radio. “Honnêtement, nous devons toujours nous préparer au pire et travailler un peu pour le meilleur.”

Le ministre français des Finances a également déclaré dimanche que le pays devrait agir rapidement et efficacement pour se préparer à une “coupure totale du gaz russe”, bien qu’il soit moins dépendant du gaz comme source d’énergie que l’Allemagne.

Nord Stream 1, mis en service en 2011, transporte 55 milliards de mètres cubes de gaz par an vers l’Europe via la mer Baltique. En règle générale, Gazprom a géré la période de maintenance en augmentant les approvisionnements acheminés vers l’Europe via d’autres pipelines ou en exploitant le stockage. Cette fois, la société a déclaré que ce n’était pas une option, selon S&P Global Commodity Insights.

Le géant italien du gaz Eni a déclaré lundi que Gazprom lui avait dit qu’il commencerait à fournir 21 millions de mètres cubes de gaz par jour. La moyenne des derniers jours était d’environ 32 millions de mètres cubes par jour.

L’Europe se précipite pour se sevrer de l’énergie russe, mais réduire sa dépendance au gaz est particulièrement difficile. La région a reçu 45% de ses importations de gaz naturel de Russie l’année dernière, et elle se précipite actuellement pour remplir les installations de stockage avant l’hiver.

Berlin a activé la deuxième phase de son programme d’urgence gaz en trois étapes. Cela le rapproche du rationnement des approvisionnements des acteurs de l’industrie, une étape qui porterait un coup dur au cœur manufacturier de l’économie du pays.

Les consommateurs ont été invités à réduire la demande à mesure que les efforts de conservation s’intensifient. La semaine dernière, le plus grand propriétaire allemand a déclaré qu’il réduirait le chauffage pour des centaines de milliers d’habitants dans les mois à venir.

Les prix de référence du gaz naturel en Europe ont atteint leur plus haut niveau depuis mars la semaine dernière. Ils pourraient continuer à grimper dans les prochains jours, intensifiant la pression sur les gouvernements pour qu’ils élaborent des plans d’urgence.

“Les inquiétudes sont susceptibles de faire grimper encore le prix du gaz jusqu’à ce qu’il devienne clair ce qu’il adviendra de l’approvisionnement en gaz une fois les travaux de maintenance terminés”, a déclaré la Commerzbank.

— Chris Liakos a contribué au reportage.