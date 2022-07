Nord Stream 1 : le gazoduc fermé pour maintenance

BERLIN –

Un important gazoduc reliant la Russie à l’Allemagne a été fermé lundi pour maintenance annuelle, les Allemands craignant que la Russie ne reprenne le flux de gaz comme prévu.

Le gazoduc Nord Stream 1, principale source allemande de gaz russe, devrait être hors service jusqu’au 21 juillet pour des travaux de routine qui, selon l’opérateur, comprennent “des tests d’éléments mécaniques et de systèmes d’automatisation”. Les données de l’opérateur ont montré que le débit de gaz avait chuté comme prévu lundi matin.

Les responsables allemands se méfient des intentions de la Russie, en particulier après que Gazprom a réduit le mois dernier le flux de gaz via Nord Stream 1 de 60 %. Gazprom a évoqué des problèmes techniques impliquant une turbine à gaz alimentant une station de compression que son partenaire Siemens Energy a envoyée au Canada pour révision et qui n’a pas pu être renvoyée en raison des sanctions imposées suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Le Canada a déclaré au cours du week-end qu’il autoriserait la livraison de la pièce en Allemagne, citant les “difficultés très importantes” que l’économie allemande subirait sans un approvisionnement suffisant en gaz.

Les politiciens allemands ont rejeté l’explication technique de la Russie concernant la réduction des flux de gaz via Nord Stream 1 le mois dernier, affirmant que la décision était un pari politique visant à semer l’incertitude et à faire grimper les prix.

Le vice-chancelier allemand Robert Habeck a déclaré qu’il soupçonnait la Russie de citer “quelques petits détails techniques” comme raison de ne pas reprendre les livraisons de gaz via le gazoduc après la maintenance de ce mois-ci.

Le chef du régulateur du réseau allemand, la Bundesnetzagentur, a déclaré que “personne ne peut dire exactement” si le gaz sera rétabli.

“Nous avons des signaux très variés en provenance de Russie”, a déclaré Klaus Mueller à la télévision ZDF. “Il y a des porte-parole du Kremlin qui disent qu’en combinaison avec la turbine Siemens, ils peuvent à nouveau fournir beaucoup plus ; mais il y a aussi eu des messages très martiaux du Kremlin.”

Dimanche, les ministères ukrainiens de l’Énergie et des Affaires étrangères ont déclaré dans un communiqué conjoint que le retour des turbines Nord Stream 1 “ajuste le régime des sanctions aux caprices de la Russie”.

L’Allemagne et le reste de l’Europe se bousculent pour remplir le stockage de gaz à temps pour l’hiver et réduire leur dépendance vis-à-vis des importations énergétiques russes. L’Allemagne, qui possède la plus grande économie d’Europe, utilise environ 35 % de son gaz pour alimenter l’industrie et produire de l’électricité en provenance de Russie.

Le mois dernier, Habeck a activé la deuxième phase du plan d’urgence en trois étapes de l’Allemagne pour l’approvisionnement en gaz naturel, avertissant que la plus grande économie d’Europe était confrontée à une “crise” et que les objectifs de stockage pour l’hiver étaient menacés.

Par ailleurs, la société italienne d’énergie ENI a déclaré que Gazprom réduisait sa livraison de gaz lundi d’environ un tiers par rapport à la moyenne de ces derniers jours. ENI a déclaré dans un communiqué que Gazprom fournirait 21 millions de mètres cubes de gaz, contre une moyenne d’environ 32 millions de mètres cubes.