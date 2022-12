Nord de la Saskatchewan. les résidents disent qu’ils sont en difficulté après que l’inflation a doublé les prix déjà élevés des épiceries

Victor Fern a vécu à Fond du Lac, en Saskatchewan, toute sa vie. Il a vu l’abordabilité et la façon dont les gens récupèrent leur nourriture changer considérablement au fil des ans.

Maintenant, dit-il, les choses pourraient être pires que jamais pour les résidents de la communauté éloignée du nord accessible par avion dans le district d’Athabasca.

Ce n’est un secret pour personne que les prix des épiceries dans les collectivités du Nord canadien comme Fond du Lac sont élevés en raison du coût du transport. Mais l’inflation a poussé ces prix en territoire ingérable, selon les habitants.

Fern, membre de la Première Nation Fond du Lac Denesuline, a récemment reçu un diagnostic de diabète de type 2. Il a dit que cela découlait de la façon dont les gens du nord sont obligés de manger.

“C’est tellement cher d’acheter des aliments sains tout le temps. Cela soulève également tous les problèmes de santé dans nos communautés en raison du coût élevé de la vie”, a-t-il déclaré.

Un pack de 24 bouteilles d’eau coûte plus de 53,00 $ à Fond Du Lac. (Soumis par Victor Fern) Les prix dans les épiceries du nord de la Saskatchewan sont souvent le double de ce qu’ils sont dans le sud. (Soumis par Victor Fern)

Les fougères expliquent que depuis que l’inflation sévère a frappé le Canada, les prix de nombreuses épiceries dans le Nord ont presque doublé.

Combien coûte-t-on ?

Selon les photos d’épicerie que Fern a soumises à CBC News, un sac de mandarines coûte maintenant 14 $, un club de craquelins Ritz coûte 26 $, 24 bouteilles d’eau de marque Aquafina coûtent 53 $ et un kit de salade en sac coûte 14 $.

“Les gens achèteront ce qui est moins cher”, a déclaré Fern.

“Nous sommes un peu chanceux d’une manière que nous vivons juste sur le lac Athabasca où il y a beaucoup de poissons et notre alimentation principale est cela et le caribou de Berland. Nous nous approvisionnons donc pendant l’hiver et cela nous permettra de passer à travers les mois d’été.”

Victor Fern de la Première Nation de Fond du Lac lors d’un voyage de pêche. (Soumis par Victor Fern)

Cependant, la chasse traditionnelle est plus difficile maintenant en raison des coûts de carburant. Fern a déclaré qu’un voyage en solo coûte environ 2 000 $. Selon le financement disponible, la bande des Premières Nations organisera des chasses communautaires, mais Fern a déclaré que cela coûte très cher.

“Si vous essayez d’obtenir un caribou pour chaque maison, au moment où c’est dit et fait, cela coûterait probablement près de 200 000 $ pour une chasse pour la communauté.”

La chasse et la pêche ont toujours été un mode de vie pour les résidents de Fond du Lac, mais les prix élevés du carburant rendent ces voyages plus difficiles à payer. (Soumis par Victor Fern)

Andrew Isadore, conseiller de bande de la Première Nation Fond du Lac Denesuline, a déclaré que le piégeage était autrefois un excellent moyen traditionnel pour sa communauté de gagner de l’argent et de manger, mais avec les prix de l’essence et du transport en commun, cela n’en vaut plus la peine.

La Première Nation a déclaré qu’un billet d’avion de Fond du Lac à Saskatoon coûte environ 900 $ aller simple. Se rendre à Stony Rapids depuis Fond Du Lac en avion aller simple coûte 220 $. Cela rend les déplacements pour vendre de la viande et des fourrures extrêmement coûteux.

Isadore a déclaré que cela a fait du piégeage – une tradition autochtone – une chose du passé.

“Nous perdons une culture à cause du coût de la vie ici. Nous nous débattons ici.”

Le gouvernement provincial

Jim Lemaigre, député provincial d’Athabasca, a déclaré que le coût élevé de la vie dans le Nord n’a rien de nouveau. Lemaigre est de la Nation Dénée de Clearwater River, près de La Loche, où la plupart de sa famille réside toujours.

“Certains de nos sites sont éloignés et le transport pour nous faire parvenir les marchandises a toujours été un défi dans une certaine mesure et le coût de cela revient parfois aux consommateurs. Et dans cette situation d’inflation, ce n’est pas différent.”

Lemaigre a déclaré que les chèques d’abordabilité de 500 $ de la province ont été d’une grande aide pour les habitants des communautés du Nord.

“J’ai parlé à certains des électeurs et ils étaient très heureux de recevoir cela. Cela signifiait qu’ils pouvaient obtenir des courses supplémentaires ou payer un service public”, a déclaré Lemaigre.

“Mais pourtant, nous entendons dire qu’il y a encore des défis.”

Le député provincial de l’Athabasca, Jim Lemaigre, affirme que les chèques d’accessibilité financière de 500 $ de la province profitent aux collectivités du Nord. (Parti de la Saskatchewan)

Pendant ce temps, Fern a déclaré que les chèques provinciaux de 500 $ n’avaient pas fait une énorme différence.

“Lorsque vous recevez un chèque de 500 $, vous serez probablement heureux pendant quelques heures jusqu’à ce que vous alliez au magasin du nord et achetiez quelques articles et que tout soit parti”, a déclaré Fern.

Le résident de Fond du Lac a déclaré que les chèques de 500 $ étaient la première fois qu’il se souvenait que le gouvernement provincial aidait sa communauté.

« On nous dit que [we’re] la responsabilité du gouvernement fédéral parce que nous sommes des Premières Nations visées par des traités », a déclaré Fern.

Le poisson est l’un des principaux composants de l’alimentation de la communauté de Fond du Lac. (Soumis par Victor Fern)

Lemaigre a déclaré que les communautés de l’Athabasca sont fortes et qu’elles traverseront les périodes d’inflation.

“Nous sommes résilients. Et nous trouverons des moyens de traverser cela et de nous soutenir mutuellement. Et je vois ces communautés avec leurs rassemblements communautaires, leurs repas communautaires que certaines personnes partagent. C’est ce qui nous permettra de traverser cette saison. C’est dur pour tout le monde.”

Pendant ce temps, Fern souhaite que le gouvernement provincial se concentre davantage sur le nord de la Saskatchewan.

« Le gouvernement provincial a dépensé de l’argent pour les routes dans le sud, et nous ne pouvons même pas construire une route vers notre communauté sans l’aide de la province.

Les banques alimentaires ne suffisent pas

Warren Kelly, vice-président de la Banque alimentaire du Lac La Ronge, a déclaré qu’il est difficile d’obtenir des fruits et des légumes qui ne se gâtent pas rapidement dans la communauté du Nord. Maintenant, avec l’inflation, les gens doivent prendre des décisions difficiles lorsqu’ils visitent les épiceries.

“Ma femme et moi, quand nous allons au magasin local ici, nous payons assez souvent environ 250 $ et il n’y a pas trop de sacs d’épicerie. Parfois, je me demande comment une famille avec deux ou trois enfants peut se permettre d’acheter de la nourriture.” dit Kelly.

Les bénévoles de la Banque alimentaire du Lac La Ronge aident les personnes dans le besoin dans leur communauté nordique. (Banque alimentaire Lac La Ronge/Facebook)

Depuis l’arrivée de la COVID-19, la Banque alimentaire du Lac La Ronge est passée à un système de livraison uniquement. Kelly a déclaré qu’il était très difficile de trouver des volontaires pour livrer la nourriture, ce qui signifie qu’ils ne peuvent gérer que 40 livraisons par semaine.

“Je suis sûr que si nous avions plus de personnes pour livrer la nourriture, ce serait probablement 80 ou 100 personnes, ce qui serait une augmentation par rapport à ce que nous avions dans le passé”, a déclaré Kelly.

Kelly a déclaré que la banque alimentaire recevait de nombreux appels, mais devait en refuser beaucoup. Il a dit que les banques alimentaires ne sont que pour les urgences, mais que plus de personnes sont dans le besoin maintenant.

“Ce serait bien de voir une partie du soutien du gouvernement provincial.”

Programmes fédéraux de nutrition

CBC News a contacté Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada pour obtenir des informations sur les programmes actuellement disponibles pour les communautés de Wollaston Lake, Fond-du-Lac et Uranium City. Tous trois sont admissibles à la fois à la subvention au détail de Nutrition Nord Canada (NNC) et à la subvention de soutien aux pêcheurs.

Les communautés ont été ajoutées au programme NNC en octobre 2016, selon le gouvernement fédéral, en raison de leur isolement.

“Le programme de subventions de NNC s’applique aux une large gamme d’aliments, y compris celles qui sont fraîches et périssables. Le programme subventionne également certains articles essentiels comme les couches, les médicaments sans ordonnance, les savons et les désinfectants pour les mains », a déclaré Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada dans un communiqué envoyé par courriel.

Les fruits sont souvent de mauvaise qualité et coûteux dans le nord en raison de la distance à parcourir. (Soumis par Victor Fern)

Le gouvernement a mentionné les coûts actuels élevés, affirmant que dans le cadre du budget 2022, “NNC injectera 20 millions de dollars supplémentaires à allouer à la subvention au détail”.

Le financement sera utilisé pour faire face à la hausse du coût des aliments due à l’inflation.