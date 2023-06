Nord de la Saskatchewan. Des évacués d’un incendie de forêt sauvent un couple d’un incendie à North Battleford

Lorsque Dwayne Bourassa et Roger McCallum ont évacué la nation dénée d’English River vers North Battleford en raison d’incendies de forêt envahissants le mois dernier, ils ne s’attendaient pas à trouver des flammes dans la ville, et encore moins à sauver des vies. Mais ils l’ont fait.

Vers 4 heures du matin CST mardi dernier, alors que le couple – aux côtés de leurs collègues agents de sécurité, Ethan Maurice et Edwin Gunn – effectuait leur tournée nocturne dans les hôtels pour superviser la sécurité des évacués des incendies de forêt, ils ont remarqué de la fumée à environ un kilomètre.

« J’ai juste dit: » Allons-y « et c’est une bonne chose que nous ayons fait », a déclaré Bourassa à CBC News.

Lorsqu’ils sont arrivés sur les lieux de la 99e rue, il a déclaré avoir trouvé un homme âgé qui faisait les cent pas à l’extérieur de la maison et sa femme, qui avait des problèmes de mobilité, à l’intérieur essayant de trouver son déambulateur dans l’épaisse fumée.

« Il errait d’avant en arrière comme s’il ne savait pas quoi faire en premier, alors nous – Roger et moi – nous sommes approchés de lui et lui avons dit: » Hé monsieur, déplacez votre van de l’autre côté de la route et nous prendrons soin de votre femme, ‘ » raconte Bourassa.

Et ils l’ont fait. Les deux hommes ont serré les bras de la femme âgée et l’ont aidée à traverser la rue pour se mettre en sécurité.

« Nous ne pouvions rien voir; c’était juste de la pure fumée noire », se souvient McCallum, qui est de La Plonge.

« Je pouvais à peine respirer une fois que je suis arrivé de l’autre côté de la route, donc je ne pouvais même pas imaginer comment cette vieille dame se sentait. »

Quelques minutes plus tard, les équipes d’urgence ont afflué sur les lieux, dont le chef adjoint des pompiers de North Battleford, Paul Perry, qui est arrivé pour trouver des flammes jaillissant du toit de la maison.

Le feu a été éteint en environ deux heures, a-t-il dit.

Lorsque Dwayne Bourassa, Roger McCallum, Ethan Maurice et Edwin Gunn sont arrivés sur les lieux de l’incendie de cette maison dans le bloc 700 de la 99e rue à North Battleford mardi dernier, ils ont trouvé une épaisse fumée s’échappant de son toit. (Soumis par Paul Perry)

Perry a noté que l’incendie avait probablement été déclenché à l’extérieur et avait remonté les murs extérieurs de la maison jusqu’à son grenier.

D’un point de vue structurel et d’assurance, il a déclaré qu’il s’agissait probablement d’une perte totale. Cependant, certains objets trouvés à l’intérieur de la maison devraient être récupérables.

Bien que la cause de l’incendie fasse toujours l’objet d’une enquête, il a confirmé qu’il n’était pas considéré comme suspect.

Perry a félicité les gardes de sécurité pour leur réflexion rapide et leur aide avant que ses équipes de pompiers n’arrivent sur les lieux.

« Beaucoup de gens auraient regardé la fumée et auraient dit: » Oh, il y a quelque chose. … Ce n’est pas une chose de tous les jours que les gens veuillent aider les autres en détresse », a-t-il déclaré.

« Ces messieurs, sans aucun doute, ont aidé à sauver la vie de ce couple. »

En pensant à la façon dont la situation aurait pu dégénérer si lui et ses collègues n’avaient pas été là, Bourassa a été ému aux larmes.

« C’est un peu surréaliste quand on y pense, mais ça fait du bien », a-t-il dit en reniflant.

« J’espère juste que plus de gens, s’ils vivent la même chose, réagiront de la même manière que nous. »