Nora Fatehi voulait que je quitte Jacqueline Fernandez et que je sorte avec elle: Conman

Dans un développement récent, où les ailes des délits économiques de la police de Delhi ont déposé une feuille d’accusation supplémentaire dans le cadre de l’affaire d’extorsion de Rs 200 crore, l’escroc présumé Sukesh Chandrasekhar a affirmé samedi que l’acteur de Bollywood Nora Fatehi a toujours été jaloux de Jacqueline Fernandez.

Sukesh, dans un communiqué de presse publié par l’intermédiaire de ses avocats Anant Malik et AK Singh, a déclaré que Nora Fatehi lui avait toujours fait subir un lavage de cerveau contre Jacqueline, alors elle voulait qu’il quitte Jacqueline et commence à sortir avec elle. “Nora avait l’habitude d’essayer de m’appeler au moins 10 fois par jour et si je ne répondais pas à l’appel, elle continuait à m’appeler”, a déclaré Sukesh.

“Comme Jacqueline et moi étions dans une relation sérieuse, j’ai commencé à éviter Nora, mais elle n’arrêtait pas de m’énerver en appelant et aussi en me demandant d’aider bobby (le parent de Nora) à monter une société de production musicale, ce que j’ai fait. Elle a également continué à envoyer moi plusieurs photos de sacs et bijoux Hermès qu’elle voulait, ce que j’ai obligé en lui donnant, qu’elle utilisait jusqu’à ce jour, lui demander de produire une facture de sacs Hermès qu’elle a, elle ne peut jamais produire car elle n’a pas, comme les sacs valent plus que Rs 2 crores, affirme Sukesh

Il a également déclaré que Nora donne d’abord une déclaration différente devant ED u / s 50 PMLA qui est recevable devant le tribunal et est également une preuve, plus tard, maintenant devant EOW et un magistrat, toute la déclaration est modifiée et de nouvelles histoires sont faites par elle, et la même chose peut très bien être vérifiée et comparée avec la feuille de charge de l’ED et maintenant l’EOW. Cela montre clairement comment Nora est manipulée et les pensées après coup et les idées ne sont mises en œuvre par elle qu’avec un esprit de mauvaise foi.

Il a également déclaré que les acteurs et mannequins Nikki Tamboli et Chahat Khanna, avec ces femmes dans mon association, n’étaient que des professionnels car ils étaient censés jouer dans ma production sous la bannière du film LS.

“Je n’avais aucune association romantique comme les nouvelles alléguées par eux, car leur déclaration devant la Direction de l’application de la loi, il y a neuf mois, était complètement différente, ce qui peut être vu par les médias pour savoir si je mens. Donc, cette nouvelle déclaration faite par eux devant l’EOW n’est que pour sauver leur peau et attirer la publicité dans les médias, je n’ai pas peur d’être d’accord avec la vérité, mais cette nouvelle histoire est très drôle après 9 mois, j’appelle les médias à vérifier le relevé d’accusation ED et maintenant la nouvelle charge EOW déclaration qui montrera clairement comment ces deux Nikki et Chahath mentent », a-t-il déclaré.

Sukesh a également déclaré: “Je dois jusqu’à présent maintenir la dignité et le respect de toutes ces femmes et je ne veux pas m’arrêter à ce niveau bon marché de publier toutes les discussions et les captures d’écran en plein air qui exposeraient la vérité dans ouvert, et qui assassinera leurs personnages, mais si ce cirque continue alors j’ai un visage à montrer, comme ils le savent, tout ce dont ils ont parlé ou dont ils ont eu connaissance.

“La déclaration donnée par les soi-disant actrices témoins dans la feuille d’accusation supplémentaire déposée par l’EOW, je suis sûr que tout le monde a des perceptions après avoir lu les déclarations publiées dans les médias, mais, je voudrais également mentionner quelques choses dans mon communiqué de presse ici qui seront montrer comment la soi-disant actrice témoin a menti et abusé de la procédure judiciaire”, a déclaré Sukesh dans un communiqué de presse publié samedi.

