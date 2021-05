Nora Fatehi vient à la rescousse des patients de Covid et partage des détails décisifs pour améliorer les niveaux d’oxygène | Nouvelles des gens

New Delhi: Alors que la nation est sous le choc de la deuxième vague de COVID-19, les biggies de Bollywood ne négligent aucun effort pour aider les nécessiteux et sensibiliser le public. Du financement au partage de détails importants, chacun fait sa part.

Des célébrités comme Priyanka Chopra, Sonu Sood, Varun Dhawan, Akshay Kumar et d’autres se sont manifestées pour contribuer au gouvernement indien afin d’aider les personnes paralysées par la pandémie COVID-19 dans le pays. La récente à rejoindre la ligue n’est autre que la magnifique Nora Fatehi.

Nora s’est rendue sur son compte Instagram et a partagé les détails de la prononciation avec ses fans. C’est une position médicalement acceptée pour améliorer l’oxygénation, par conséquent, elle est extrêmement bénéfique pour les patients COVID.

Nora Fatehi a tout partagé de manière très détaillée et a écrit: «La position couchée face contre terre est connue sous le nom de proning, c’est une position médicalement acceptée pour améliorer l’oxygénation. Si les niveaux d’oxygène d’un patient chutent en dessous de 94 (lorsqu’ils sont mesurés à la maison sur un oxymètre), le patient peut s’allonger sur le ventre; cette position améliore la ventilation et permet une respiration confortable. »

Il a en outre écrit, «La position physique affecte la distribution et le volume d’air dans les poumons, et peut avoir des effets directs sur l’expansion des poumons pour permettre l’échange d’oxygène et de dioxyde de carbone dans le sang. Au cours des dernières années, le positionnement sur le ventre a été de plus en plus utilisé dans le traitement des patients atteints du syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA) et cela est maintenant considéré comme une méthode simple et sûre pour améliorer l’oxygénation.

Nora, a finalement terminé son message avec quelques mesures de précaution à garder à l’esprit lors de son exécution, a-t-elle conclu en disant: «Quelles sont les mesures de précaution à prendre? Évitez de prononcer si vous êtes enceinte Évitez de prononcer pendant une heure après les repas Ne prononcez que le nombre de fois plus facilement tolérable Gardez une trace des escarres ou des blessures, en particulier autour des proéminences osseuses Évitez de prononcer si vous avez des problèmes cardiaques graves Évitez de prononcer si vous avez un fractures instables de la colonne vertébrale, du fémur ou du bassin. »

Sur le plan du travail, l’acteur de «Stree» a récemment été vu dans une chanson «Chhor Denge». Elle sera ensuite vue dans «Bhuj: The Pride Of India» d’Abhishek Dudhaiya. Le film met également en vedette Ajay Devgn, Sonakshi Sinha et Sanjay Dutt dans des rôles principaux.