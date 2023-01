Nora Fatehi trollée après que des paparazzi aient trébuché en prenant ses photos

Une vidéo hilarante de Nora Fatehi fait le tour des réseaux sociaux et les internautes n’en ont jamais assez. Téléchargée par Viral Bhayani, la vidéo présente la diva dans sa routine quotidienne. Un homme qui voulait la cliquer glisse d’une manière ou d’une autre et tombe par terre. Cependant, ce n’était pas le seul lapsus qui s’est produit pour le moment, car l’actrice a également eu un lapsus lorsqu’elle a répondu en disant: “Sambhal ke giro.” Ses mots ont été filmés et bientôt

est devenu une raison de rire généralisée sur Internet.

La vidéo a également été téléchargée sur Twitter par plusieurs personnes. “Arrêtez-vous bhi koi girna hai ? Girte to log hamare zamane me the », a écrit un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit : « Girta kaun hai sambhal ke ».

Pendant ce temps, plus tôt, Nora a repris la Coupe du Monde de la FIFA au Qatar avec sa performance éblouissante. Il a attiré beaucoup d’attention du monde entier. Cela a rendu de nombreux fans indiens fiers d’elle. Cependant, peu étaient fiers et critiquaient la danseuse devenue actrice. Cela a commencé lorsque Nora, après sa performance, a demandé au public un drapeau indien. Elle a ensuite décidé de tenir et d’agiter le drapeau pour le reste du spectacle. Dans les vidéos devenues virales, on peut voir Nora tenant le drapeau dans une position inversée. Cela a énormément irrité les internautes

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici