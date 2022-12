Nora Fatehi sort après que Malaika Arora l’appelle le genre de personne “coup chaud, coup froid”

Les épisodes de Moving In With Malaika diffusés la semaine prochaine ont une nouvelle promo. Malaika Arora passera avec l’acteur-animateur Karan Johar et la danseuse Nora Fatehi au cours de la semaine à venir. Malaika est d’abord interrogée par Karan à sa manière Koffee With Karan, mais elle refuse de répondre.

“Qu’est-ce que ça fait quand tu a ** est un si gros sujet de discussion? Actuellement, qui est sur votre piège à soif ? Quand est-ce que tu te maries?”, a demandé Karan à Malaika.

Elle a répondu: “C’est mon canapé, ce n’est même pas votre canapé.”





Elle rejoint ensuite Nora pour une séance de brainstorming virtuel. Elle a déclaré: “J’ai travaillé avec elle à quelques reprises”, lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle pensait de Nora. Elle semblait être le genre de personne qui pouvait “souffler chaud et souffler froid”.

Nora dit alors “Je dois aussi me donner de la valeur, tu sais.”

Terence l’appelle alors qu’elle quitte la réunion et se lève.

S’adressant à Mid-day à propos de l’émission, Malaika a déclaré: «Je veux que l’émission soit ambitieuse. Ce n’est pas du fourrage bon marché et ce n’est pas un bavardage. Je voulais juste parler de choses dont nous n’avons pas pu parler. Les gens me perçoivent comme une diva, mais il y a un côté cool en moi.

Lundi de la semaine dernière a vu la première de Moving In With Malaika sur Disney + Hotstar. Malaika a rencontré la réalisatrice Farah Khan la semaine dernière et a discuté de son récent accident de voiture, de son divorce avec son ex-mari Arbaaz Khan et de sa relation avec l’acteur Arjun Kapoor. Elle a également essayé le stand-up et s’est moquée d’elle-même et de sa sœur, l’actrice Amrita Arora.