Nora Fatehi se fait troller alors qu’elle pose en robe moulante rouge à l’IIFA, les internautes disent « désespérée de ressembler à Kim Kardashian »

Nora Fatehi, connue pour ses mouvements de danse impressionnants, a récemment été vue lors de la cérémonie de remise des prix à Abu Dhabi. L’actrice s’est fait troller pour son choix de robe et d’expressions tout en posant pour les papas lors de l’événement.

Vendredi, Viral Bhayani a publié une vidéo capturant Nora Fatehi arrivant aux IIFA Awards 2023 à Abu Dhabi. L’actrice a été vue portant une robe moulante rouge à épaules dénudées. L’actrice a complété son look avec des boucles douces et un maquillage léger. Sa robe était en latex et avait un décolleté plongeant.





Le look de l’actrice a divisé les internautes. Alors que certains pensaient qu’elle avait l’air « très sexy », d’autres ont trollé l’actrice. L’un des commentaires disait: «Elle fait passer la mode au niveau supérieur. Si beau. » Un autre a écrit, « femme sexy en rouge ». Les internautes l’ont comparée à Kim Kardashian et ont écrit : « Nora Kardashian », a écrit une autre, « elle essaie désespérément de ressembler à Kim Kardashian ». Un autre a dit: « Pourquoi essaie-t-elle de ressembler à Kim Kardashian? » Un autre a écrit: « Elle pense qu’elle ressemble à Kim Kardashian, mais ce n’est pas le cas. »

Outre Nora Fatehi, des stars de Bollywood comme Esha Gupta, Salman Khan, Vicky Kaushal, Farah Khan, Abhishek Bachchan, Kriti Sanon et bien d’autres sont à Abu Dhabi pour assister à l’IIFA 2023. L’événement sera animé par Farah Khan et Rajkummar Rao, tandis que le les principaux prix seront animés par Abhishek Bachchan et Vicky Kaushal.

Salman Khan, Varun Dhawan et Kriti Sanon, entre autres, devraient se produire lors de l’événement.

Nora Fatehi a été vue pour la dernière fois dans les films An Action Hero et Thank God où elle a interprété un numéro de danse spécial et impressionné les fans avec ses mouvements de danse sexy. L’actrice sera ensuite vue dans le prochain réalisateur de Sajid Khan intitulé 100%. On la verra partager l’écran avec Reteish Deshmukh et Shehnaaz Kaur Gill dans le film.

