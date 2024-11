Nora Fatehi révèle qu’elle a suivi une thérapie après avoir été confrontée à des rejets répétés à Bollywood : « Les gens me demandaient si je voulais être la prochaine Katrina Kaif » | Actualités du cinéma hindi

Nora Fatehi a récemment parlé de son parcours difficile dans Bollywood . Dans une conversation à FIFM à Melbourne avec Rajeev Masand, elle a raconté comment, en tant que nouvelle venue, elle a fait face à de nombreuses situations difficiles. Au début, elle a rencontré des gens qui prétendaient pouvoir l’aider mais qui avaient des motivations cachées. Certains ont promis de la mettre en relation avec de grandes maisons de production, mais cela a souvent conduit à des situations effrayantes.

À l’époque, Nora n’avait que 22 ans et était nouvelle en Inde, puisqu’elle venait du Canada. Sans connaître personne, elle faisait souvent confiance aux mauvaises personnes, croyant qu’elles avaient de bonnes intentions. « Maintenant, je me disais : « Pourquoi je viens avec toi ? Que voulez-vous de moi? Évidemment, personne ne fait rien gratuitement, mais à ce moment-là, je me disais « Dieu m’a envoyé cette personne » et j’ai suivi beaucoup d’idiots », a-t-elle déclaré.

Elle a appris que même lorsque ces personnes la présentaient aux bonnes personnes, certaines d’entre elles attendaient quelque chose en retour, ce qui la mettait en danger. « Cela m’a mis dans des situations vraiment effrayantes où, à la fin, la personne se disait ‘Allez, qu’est-ce que je vais retirer de ça ?’ et cela m’a conduit dans ces situations effrayantes où soit je devais combattre cette personne, soit c’était vraiment bizarre », se souvient-elle.

Nora Fatehi s’est tapée devant un studio de danse

Nora J’ai finalement appris à éviter de paraître « désespéré », car cela risquait souvent d’entraîner des ennuis. Au lieu de cela, elle a commencé à dire qu’elle était ouverte au métier d’actrice, mais qu’elle était également prête à rentrer chez elle pour étudier. Cette approche l’a aidée à éviter toute attention indésirable.

Le rejet elle a fait face, c’était dur pour elle santé mentale et Nora cherchait thérapie pour faire face. Elle se souvient que des gens lui avaient demandé si elle voulait être la « prochaine Katrina Kaif », ce qui faisait paraître son rêve impossible. « J’ai suivi une thérapie parce que lorsque vous subissez beaucoup de rejet, ce que j’ai souvent eu, beaucoup d’entre vous n’êtes pas assez bons, beaucoup de « tu veux être la prochaine Katrina Kaif ? et je me disais « c’est terrible » », a-t-elle déclaré.

Elle a admis que c’était une période difficile, mais cela l’a rendue plus forte. Aujourd’hui, Nora a connu le succès à Bollywood, mais son parcours lui a appris à être prudente et à rester fidèle à elle-même.