Nora Fatehi révèle que cette star hollywoodienne s’est glissée dans ses DM, les Redditors refusent de la croire

La danseuse de Bollywood Nora Fatehi a récemment donné le nom de la célébrité la plus célèbre à glisser dans ses DM. Cependant, Internet refuse de l’acheter. Dans une vidéo pour Grazia India, on peut entendre Nora dire : “La personne la plus célèbre qui s’est glissée dans mes DM, attends, tu n’es pas prêt… Brad Pitt.” Se glisser dans les DM, ces jours-ci, est devenu un nouvel argot pour dire “Hé, tu m’intéresses”. Cependant, il y a beaucoup de gens qui ont une vie amoureuse à cause de cela.

Il semble que les internautes aient du mal à croire la réponse de Nora. L’une des raisons est l’absence de Pitt sur les réseaux sociaux. “Je me demande comment Urvashi aurait réagi si Brad Pitt s’était glissé dans ses DM”, a commenté un autre utilisateur de Reddit. Il y avait aussi des gens qui la croyaient. «Je ne sais pas pourquoi la section des commentaires agit comme si les hommes d’Hollywood étaient hors de ce monde et ne glisseraient pas dans le DM d’un modèle insta comme le sien. Si quoi que ce soit, Adam Levine nous a appris que c’est exactement ce qu’ils font », a commenté un utilisateur de Reddit. “Pour de vrai, je n’oublierai jamais Ben Affleck correspondant à un modèle insta sur Raya et lui la cherchant sur Instagram avec une vidéo. Elle était littéralement un modèle insta rien de plus (mais mignon ofc). Nora est plutôt belle et une danseuse incroyable. Ce n’est pas exagéré », a écrit un autre utilisateur de Reddit.









Ce n’est pas la première fois que Fatehi fait l’actualité. Elle a fait la une des journaux plus tôt ce mois-ci après qu’elle, avec le chanteur émirati Balqees, la superstar irakienne Rahma Riad et l’auteure-compositrice-interprète primée Manal du Maroc, aient prêté leur voix à ce single. Il s’agit du quatrième single de la bande originale après Hayya Hayya (Better Together), Arhbo et The World is Yours to Take.

Parlant de la chanson, Fatehi, qui a à la fois chanté et dansé dans le clip vidéo, a déclaré: “Le football, comme la musique, est un langage universel qui a un public passionné – et j’en ai été témoin de mes propres yeux partout où j’ai voyagé à travers le globe. Ce fut un privilège de collaborer avec des femmes aussi passionnées et talentueuses pour créer quelque chose qui célèbre nos racines et l’excitation de la Coupe du Monde de la FIFA.

