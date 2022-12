Nora Fatehi quitte avec colère l’émission Moving In With Malaika de Malaika Arora après s’être sentie insultée [Watch Video]

On dirait que Nora Fatehi a regretté de faire partie de la toute nouvelle émission de Malaika Arora, Moving In With Malaika. L’ancienne actrice est de retour en force avec son émission de chat personnelle et rapprochée nommée Moving In With Malaika et le premier épisode était tout simplement fabuleux. Et maintenant, chaque célébrité fait sa visite à son émission et parle de choses personnelles et très personnelles. Mais on dirait que Nora n’a pas supporté que Malaika devienne trop personnelle et elle préfère donc parler. Dans la dernière promo, vous pouvez voir partagé par Malaika Arora sur son Instagram comment elle se fait rôtir par Karan Johar où il parle de son gros cul et de ses projets de mariage avec Arjun Kapoor.

Malaika dit à Karan de partir car c’est son émission et c’est elle qui remettra en question tout ce qu’elle veut. plus tard, nous voyons le père de Nora entrer dans le spectacle avec son copain et chorégraphe as à Bollywood Terrence Lewis. Où Malaika est vue définissant Nora comme une petite personne de coup chaud et de coup froid. Et quand elle marche, Nora a l’air visiblement malheureuse et regrette d’être venue dans l’émission en disant qu’elle va un peu apprécier qu’elle devrait partir.

Regardez la vidéo de Nora Fatehi quittant l’émission Moving In Malaika l’air très bouleversée alors qu’elle se sentait insultée par l’hôte.

Terence a essayé de les convaincre et était derrière elle, tandis que Malaika donne une putain d’attitude car c’est son spectacle et elle ne peut pas gérer les crises de colère de quelqu’un d’autre. Alors que nous espérons juste que c’était juste pour le plaisir et qu’il n’y aura pas vraiment d’épaules froides parmi les divas chaudes de Btown. Accepter? Malaika s’est exceptionnellement bien débrouillée dans sa vie et est une personne complètement changée, eh bien, l’amour fait définitivement de vous une meilleure personne.