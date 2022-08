Nora Fatehi, qui ? Ishan Kishan Twerking à ‘Kala Chashma’ après que la victoire de l’Inde ait secoué Internet

Ishan Kishan a pris la parole et l’a possédé alors que les célébrations dans le vestiaire indien devenaient folles après que l’équipe dirigée par KL Rahul ait battu le Zimbabwe 3-0 dans la série ODI lundi. Les célébrations de Kishan sont survenues après que l’Inde ait affiché un objectif de 290 sur les 130 de Shubman, ce qui a aidé les visiteurs à obtenir un score formidable au tableau. Le Zimbabwe s’est battu dur avec Sikandar Raza (115) frappant un siècle exceptionnel, mais il est venu dans une cause perdue car l’équipe à domicile a manqué de 13 points.

Peu de temps après, une vidéo de Team India secouant une jambe à Kala Chashma a été publiée sur les réseaux sociaux, et les fans n’ont pas pu s’empêcher de le remarquer. D’une part, Kishan a mis ses chaussures de danse et a livré une performance et demie.

La vidéo de célébration désormais virale montre Kishan twerk hilarante sur le sol alors que Shubman Gill, Shikhar Dhawan et d’autres emboîtent le pas avec leurs propres pas de danse.

Internet a rendu son verdict : Ishan Kishan > Nora Fatehi.

Ishan Kishan > Nora Fatehi ❤️ https://t.co/6zunkjH1T9 — ♡♡ (@anshuu23) 22 août 2022

Nora Fatehi qui es-tu Nous avons ishan kishan #indiavszim pic.twitter.com/quFNTosBAQ — Gopal Vyas (@g0pal_vyas) 22 août 2022

Norah Fatehi a de la concurrence pic.twitter.com/UQlbnWFVqT — Devid Worner (@RP17xVK18) 22 août 2022

Ishan Kishan peut donner une rude concurrence à Nora Fatehi pic.twitter.com/LNmgZQ0kKZ — Ce type paresseux. (@LazyElegance45) 22 août 2022

Ishan Kishan fait concurrence à Nora

Il est une telle ambiance, Surya avait raison à son sujet, il essaie toujours de rendre tout le monde autour de lui heureux. https://t.co/9MBojvzfSd — poojasalve (@pooja_2012) 22 août 2022

Ishan Kishan vient de faire honte à Nora https://t.co/BIjzivntd8 – Jassa (@JasCricket) 22 août 2022

Ishan Kishan > Nora Fatehi Au fait, cette vidéo est tellement d’humeur en ce moment ♥️♥️♥️#ZIMvsIND https://t.co/Hzix3M18I9 — Abdallah (@mr_abdullahayaz) 22 août 2022

Nora Fatehi twerk ? Non, Ishan Kishan twerk https://t.co/pcdjtTXHbe —Aaron (@cheenipapaaa) 22 août 2022

Poursuivant l’objectif de 290 points, le Zimbabwe a perdu ses ouvreurs Innocent Kaia (6) et Takudzwanashe Kaitano (13) à moindre coût. Cependant, Sean Williams a marqué 45 courses sur 46 balles pour relancer leur chasse, cependant, l’hôte a continué à perdre des guichets à intervalles réguliers, ce qui ne leur a pas permis de faire pression sur l’Inde. Le partenariat entre Raza et Evans a un peu changé l’élan en faveur du Zimbabwe. Avesh Khan a renvoyé Evans sur le dernier ballon du 48e pour ramener l’Inde dans le match.

