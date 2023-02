Nora Fatehi pose dans une robe scintillante sexy, les internautes disent “baat to hai”

L’actrice de Bollywood Nora Fatehi ne manque jamais d’hypnotiser ses fans avec son look, elle est l’une des actrices les plus glamour. Mercredi, elle a été aperçue dans une robe scintillante et la vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux.





Le célèbre photographe Viral Bhayani a partagé la vidéo d’elle. Les internautes ont réagi, l’un d’eux a écrit : “Baat to hai”. Le second a dit : « elle est magnifique ». Un autre a dit “sexy”. Pendant ce temps, une section de personnes l’a traînée pour sa promenade, et l’une d’elles a écrit: “itna thumak k chalna jaruri h kya .. Je veux dire bhi chl skte normal.” Le deuxième a dit: “Pourquoi garde-t-elle toujours sa hanche levée ??”

Le vendredi 10 février, Nora a été aperçue sur les plateaux de The Kapil Sharma Show dans une robe fendue verte à hauteur de cuisse avec une bretelle. Elle avait l’air glamour dans les vidéos partagées par plusieurs comptes de paparazzi. Le compte Instant Bollywood sur Instagram a partagé sa vidéo avec la légende “Too hot to handle”.

Avec elle, Akshay Kumar, Sonam Bajwa et Disha Patani ont également été vus sur les plateaux de l’émission Kapil Sharma. Ces acteurs ont ensuite fait la promotion de leur prochaine tournée nord-américaine intitulée The Entertainers. Ils se produiront à Atlanta, New Jersey, Dallas, Orlando et Oakland en mars 2023.

L’actrice a été vue pour la dernière fois dans l’actioner An Action Hero avec Ayushmann Khurrana dans le morceau Jehda Nasha, qui a été recréé à partir du morceau de 2019 Nasha composé par le groupe soufi Faridkot et Amar Jalal. Le film est sorti en 2022 et malgré des critiques exceptionnelles de la part des critiques, il s’est avéré être un raté au box-office.

Outre ses apparitions dans des chansons d’articles, Nora a également montré ses talents d’actrice dans le film de 2021 Bhuj: The Pride of India avec Ajay Devgn, Sanjay Dutt et Sonakshi Sinha entre autres, dans lequel elle a dépeint une espionne RAW Heena Rehman. LIRE | Nia Sharma étourdit dans des tenues sexy et audacieuses, publie des photos chaudes sur Instagram