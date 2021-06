Nora Fatehi porte un bikini dans un style unique, Varun Dhawan n’arrête pas de rire

La diva de Bollywood Nora Fatehi ne cesse d’étonner les fans avec ses talents de danseuse, sa beauté irréprochable et son corps en forme d’envie. Ses looks glamour sont quelque chose que ses fans sont complètement impressionnés et elle ne manque aucune occasion de partager des photos et des vidéos sur son compte Instagram pour traiter ses abonnés avec les dernières mises à jour de sa vie.

Du partage de photos vêtues de tenues traditionnelles à l’affichage de ses courbes dans des tenues révélatrices, les photos audacieuses et belles de Nora prennent souvent Internet d’assaut. Son clip récent, dans lequel elle se montre en vêtements amples puis en bikini, devient viral.

Dans la vidéo, on voit Nora expérimenter de manière hilarante son apparence alors qu’elle porte une veste zippée surdimensionnée en fourrure rose Balenciaga, puis enfile un bikini par-dessus, associé à des lunettes, alors que la commande vocale de son ordinateur lui demande de se montrer dans des vêtements amples et puis en bikini.

L’idée hilarante de Nora d’enfiler un bikini par-dessus sa veste a attiré les internautes ROFL.

Jetez un œil au clip ici :

Dès que Nora a partagé la publication, l’acteur Varun Dhawan a pris la section des commentaires et a laissé tomber un emoji Visage avec des larmes de joie. Rhea Kapoor, Rajit Dev et d’autres ont également laissé des commentaires hilarants et des emojis rieurs.

Bien que cela puisse être la façon de Nora de garder les choses légères sur le «Gram» au milieu de la pandémie, ses précédentes photos d’une séance photo avaient brûlé Internet et comment!

Sur le plan du travail, Nora a été vue pour la dernière fois dans « Street Dancer 3D » et a « Bhuj: The Pride of India » et « Satyameva Jayate 2 » dans son chaton.