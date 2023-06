Nora Fatehi met le feu à Internet dans une robe noire découpée au décolleté plongeant, montre

Nora Fatehi, de temps en temps, devient virale pour sa chaleur suintante sur Instagram. Maintenant, une nouvelle vidéo de Nora Fatehi devient virale où elle peut être vue en train de mettre le feu à Internet dans sa robe découpée sexy avec un décolleté plongeant.

Nora Fatehi s’est rendue sur son compte Instagram pour partager une série de photos dans lesquelles on peut la voir vêtue d’une robe découpée avec un décolleté plongeant et une fente jusqu’aux cuisses. Les photos ont été publiées par Nora Fatehi pour la promotion de sa nouvelle chanson Sexy In My Dress qui devrait sortir sur sa chaîne YouTube aujourd’hui.





Nora Fatehi a également partagé un teaser du clip sur Instagram.

Voici la vidéo





Nora Fatehi se qualifie de self-made woman et a souvent parlé de ses luttes dans l’industrie cinématographique. Dans une récente interview, Nora Fatehi a déclaré qu’elle avait fait plusieurs petits boulots pour joindre les deux bouts pendant ses jours difficiles.

Nora Fatehi a déclaré qu’elle avait raté une grande partie de ses 20 ans parce qu’elle travaillait pour un avenir meilleur. Nora Fatehi aurait déclaré: « Quelles que soient les opportunités que j’ai eues, c’était à la toute dernière minute et heureusement, j’étais préparée. Je ne sortirais pas et ne socialiserais pas et ne ferais pas la fête comme toutes les autres filles l’ont fait et j’aurais un petit ami. Je m’enfermerais dans une pièce tous les jours, apprendre la langue, regarder la télé et pratiquer dans ma chambre. »

Elle a ajouté : « J’ai raté le mariage de mon frère, son anniversaire, tout. Tant de gens ont dit : « Tu veux être comme la prochaine Katrina Kaif ? » »