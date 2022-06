Nora Fatehi met le feu à Internet dans une robe moulante sexy, la créatrice Victoria Beckham réagit

Victoria Beckham a récemment salué Nora Fatehi. L’ancienne chanteuse pop qui est maintenant créatrice de mode a mis en ligne une photo de Nora portant l’un de ses modèles et s’est extasié sur sa beauté. Pour son apparition dans la série télé-réalité Dance Deewane Juniors, où elle travaille comme juge, Nora avait enfilé la tenue.

Nora a partagé des photos de son look sur son compte Instagram mercredi, et l’a légendé, “Personne au coin de la rue n’a de swagga comme nous.”

Elle portait une robe moulante orange vif avec une fente et l’accessoirisait avec des talons pointus, un maquillage saisissant et une longue tresse élégante. Dans la légende Instagram, elle a fourni de plus amples informations sur sa tenue et a crédité Victoria en tant que créatrice de la robe. Victoria a également laissé une remarque sur le message de Nora avec trois émojis au cœur rouge.





Plus tard, Victoria a fait l’éloge de l’apparition de Nora sur Instagram. Victoria a partagé les photos de Nora sur ses histoires Instagram et a commenté : “Tellement magnifique en VB body @norafatehi.”

Avec Neetu Kapoor et Marzi Pestonji, Nora co-juge Dance Deewane Juniors. Avec Dirty Little Secret, sa troisième chanson en tant que chanteuse, elle a récemment fait ses débuts en tant que réalisatrice.

Avec la sortie en 2014 de Roar: Tigers of the Sundarbans, Nora Fatehi a fait ses débuts au cinéma à Bollywood. Elle a ensuite fait des apparitions dans un certain nombre de chansons bien connues, notamment Kusu Kusu (Satyameva Jayate 2), Kamariya (Stree), Ek Toh Kum Zindagani (Marjaavaan) et Dilbar (Satyameva Jayate). De plus, elle a partagé la vedette dans Bhuj: The Pride of India avec Ajay Devgn et Sonakshi Sinha ainsi que Street Dancer 3D avec Varun Dhawan et Shraddha Kapoor.