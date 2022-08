Nora Fatehi met le feu à Internet dans une robe dos nu noire sexy, la vidéo devient virale

Nora Fatehi, lundi, a brûlé Internet avec sa vidéo sexy dans une robe dos nu noire brûlante. L’actrice peut être vue exhibant ses courbes sexy dans la robe moulante.

Partageant la vidéo, l’actrice a écrit : “Personne ne t’aime comme moi… Embrasse-moi bébé, rends-les vexés.” En un rien de temps, la vidéo est devenue virale et les gens ont commencé à la commenter. Plus de huit lakh soixante mille personnes ont aimé cette vidéo. On peut voir Nora nous donner des objectifs de mode dans la vidéo.

Regarde:





Il y a quelques mois, lorsque Nora Fatehi a disparu d’Instagram, Internet a été bouleversé. Cela a été une surprise car l’actrice avait inondé ses millions de followers de photos et de vidéos de ses vacances actuelles à Dubaï. La nouvelle s’est répandue comme une traînée de poudre, et ses partisans et sympathisants ont spéculé sur son départ soudain. Cependant, ses fans pourraient pousser un soupir de soulagement lorsque l’actrice de “Street Dancer 3D” est revenue sur Instagram. Dans une note officielle, Nora en a également indiqué la raison.

Check Out- Nora Fatehi abandonne sa voiture de luxe pour un scooter, la vidéo devient virale

Nora Fatehi a publié une déclaration officielle sur Instagram, révélant que son compte Instagram avait été piraté. Elle a également exprimé sa gratitude à l’équipe d’Instagram pour l’avoir aidée à relancer le compte. La note disait : « Désolé les gars ! Il y a eu une tentative de piratage sur mon Instagram ! Quelqu’un essaie d’accéder à mon compte depuis ce matin. Merci à l’équipe d’Instagram de m’avoir aidé à résoudre ce problème si rapidement @instagram. \ Pour les non-initiés, Nora avait récemment été testée positive au COVID-19. Elle a écrit: “Hé les gars, malheureusement, je me bats actuellement contre Covid… Honnêtement, ça m’a frappé très fort ! Je suis cloué au lit depuis quelques jours sous la surveillance d’un médecin. S’il vous plaît, restez en sécurité, les gars, portez vos masques, cela se propage rapidement et peut affecter tout le monde différemment ! Malheureusement, j’y ai mal réagi, cela pourrait arriver à n’importe qui s’il vous plaît soyez prudent! Je travaille sur la récupération en ce moment, c’est tout ce qui compte pour le moment. Rien n’est plus important que votre santé ! Prenez soin de vous, restez en sécurité.”