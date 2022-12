Nora Fatehi, Malaika Arora, Kriti Sanon et bien d’autres font tourner les têtes au Manish Malhotra Birthday Bash [Watch Video]

Fête d’anniversaire de Manish Malhotra : Le lundi 5 décembre, Manish Malhotra, créateur de mode de Bollywood, a fêté son anniversaire. Il a organisé une grande fête d’anniversaire pour ses amis les plus proches de l’industrie. Kareena Kapoor Khan, Malaika Arora, Karisma Kapoor, Vaani Kapoor, Varun Dhawan avec sa femme, Janhvi Kapoor et sa sœur Khushi Kapoor, Maheep et Sanjay Kapoor, entre autres célébrités, les stars de Bollywood ont posé joyeusement et gracieusement pour les paparazzi. Gauri Khan est arrivée dans une superbe robe noire et Kriti Sanon était jolie dans une robe rose. Regardons la vidéo.