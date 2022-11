Nora Fatehi, juge de Jhalak Dikhhla Jaa 10, console un fan en pleurs, les internautes se moquent de l'actrice en disant "kya agissant hai ..."

Nora Fatehi a fait monter la température avec ses photos sexy sur Instagram et ses fréquentes apparitions dans les médias. La juge Jhalak Dikhhla Jaa est une favorite sur les réseaux sociaux, et elle est suivie de près par les internautes.

Quoi que Nora fasse, ça attire les regards. Cependant, la dernière vidéo de Fatehi a amusé les internautes, et ils rient des visuels. Dans une vidéo partagée par Viral Bhayani, Nora console son fan. Une fille pleurait de façon incontrôlable et serrait l’actrice dans ses bras. Nora a calmé la fille et a interagi avec elle.

Voir la vidéo







Dès que la vidéo a fait surface, plusieurs internautes l’ont signalée comme un gadget. Une certaine section d’utilisateurs est également qualifiée de vidéo « scénarisée ». Un utilisateur a écrit : « Paglo ki kami nhi hai duniya mai ». Un autre utilisateur a plaisanté, “50 kaat agissant ka.” L’un des utilisateurs a écrit : “Waah kya Acting hai.. Waah kya Acting Hai.. ”

Un internaute a écrit : « Camera k liye kya nhi krna pdta h nautanki over natak ». Un autre internaute a écrit : “Maan gye asse logo ko ki rona a rha hai inko wobhi inke liye rona hai to apne bhagwan ko miss karke ro yr or inke chran chune ki kya jarurat pad gyi.” L’un des utilisateurs a interrogé des juges de télé-réalité comme Fatehi et a déclaré: “Mere ek baat samjh nahi aati yr ye celebrity log reality show mein foot foot kar rote Hain aur jab koi samne ro raha ho to inke aankhon mein aansu ka ek Katra bhi nahin aata .”

Nora Fatehi et Terence Lewis seront vus en train de faire une performance de danse torride dans le prochain épisode de l’épisode sur le thème des années 90 de Jhalak Dikhhla Jaa 10. Terence arborait un smoking scintillant, et Nora pouvait être vue portant une robe jaune avec un décolleté plongeant. Les fans ont exprimé leur admiration pour les deux dans la section des commentaires de la vidéo pour leurs mouvements impressionnants.