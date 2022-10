Nora Fatehi, Jimin, Jin, Jungkook, Suga, J-Hope, V, RM de BTS se produiront à la Coupe du Monde de la FIFA

L’actrice de Bollywood Nora Fatehi est prête à se produire à la Coupe du Monde de la FIFA et à représenter l’Inde et l’Asie du Sud-Est. Elle a marqué l’histoire puisque Nora sera la première Indienne à se produire lors de la coupe du monde de la FIFA. En dehors d’elle, le groupe populaire mondial BTS avec Jin, Jimin, Jungkook, J-Hope, Suga, RM et V sera vu en train de brûler la scène avec leurs performances puissantes.

Récemment, Nora a révélé qu’elle faisait partie de l’hymne de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 en partageant une vidéo. Le morceau officiel, intitulé Light Up The Sky, est produit par nul autre que RedOne qui avait déjà produit le morceau de la Coupe du Monde de la FIFA, Waka Waka avec Shakira.

Découvrez la chanson de Nora







Avec cet hymne, Nora Fatehi rejoint les rangs de BTS, Jennifer Lopez, Beyonce et Shakira et prouve sa diversité en tant qu’artiste, dans le monde entier. L’acteur de Bollywood Varun Dhawan s’est maintenant rendu sur sa plateforme de médias sociaux Instagram et a partagé un message d’appréciation sur l’inclusion de sa co-vedette de la chanson “Garmi” dans ce morceau massif et mémorable. Il a dit “C’est tellement cool @norafatehi de faire partie de la bande originale officielle de la Coupe du Monde de la FIFA et de représenter (emoji du drapeau indien) allons-y !”

Nora interprétera l’hymne de la Coupe du Monde de la FIFA lors de la cérémonie de clôture et, fait intéressant, chantera des paroles en hindi sur la scène internationale emblématique, regardée par des millions de personnes dans le monde. Elle fait également partie du clip vidéo auquel des icônes comme Shakira, Pitbull, Jennifer Lopez et Ricky Martin, entre autres, ont participé dans le passé.

Pendant ce temps, V de BTS et Jennie de BLACKPINK font la une des journaux depuis que certaines photos trafiquées sont devenues virales sur Twitter. Certains utilisateurs de médias sociaux ont affirmé que V et Jennie sortaient ensemble, et ils sont partis ensemble en voyage sur l’île de Jeju. V a clarifié l’air indirectement en disant qu’il était allé sur l’île de Jeju avec ses deux amis masculins, et non avec une fille. Plus tôt, la société de divertissement de BTS a publié une déclaration officielle sur les rumeurs et a révélé qu’elle avait “déposé des plaintes pénales supplémentaires contre des publications contenant des attaques personnelles et de la diffamation en utilisant de nouvelles informations fournies par les fans ainsi que collectées grâce à nos initiatives de surveillance”.