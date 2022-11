Nora Fatehi grésille dans une robe sexy blanc-noir, la vidéo devient virale

L’actrice de Bollywood Nora Ftehi, qui est l’une des plus grandes danseuses du pays, est une icône du style. Elle ne manque jamais de nous impressionner avec ses tenues, une récente vidéo virale en est la preuve. L’actrice a enfilé mardi une magnifique robe noire et blanche.

La vidéo de Nora Fatehi a été partagée par le célèbre photographe Viral Bhayani sur Instagram. On peut voir l’actrice poser pour les papas devant le plateau de Jhalak Dikhhla Jaa.









Il y a quelques jours, une vidéo est devenue virale dans laquelle on peut la voir consoler l’un de ses fans ému après l’avoir rencontrée. La vidéo a conquis les cœurs sur Internet et les internautes l’ont félicitée pour sa nature terre-à-terre.

Auparavant, Nora s’était vu refuser de se produire lors de l’événement à Dhaka, la capitale du pays voisin, le Bangladesh. Et la raison de la même chose vous choquera probablement !





Eh bien, le Bangladesh a arrêté l’actrice de sa performance en direct en raison de la crise financière dans le cadre des mesures d’austérité. Le ministère des Affaires culturelles du Bangladesh a publié un avis le lundi 17 octobre, refusant à Nora de se produire “au vu de la situation mondiale et dans le but de maintenir les réserves de change”. Le spectacle avait été organisé par Women Leadership Corporation où l’actrice de Bhuj: The Pride of India était également censée décerner certains prix.

Pendant ce temps, Nora juge actuellement la dixième saison de l’émission de téléréalité basée sur la danse Jhalak Dikhhla Jaa 10, avec Karan Johar et Madhuri Dixit. Elle a également participé à la neuvième saison de l’émission, diffusée de juillet 2016 à janvier 2017. L’actrice s’est retrouvée à la dixième place de Jhalak Dikhlaa Jaa 9.

Nora, dont on dit qu’elle est en couple avec le chanteur punjabi Guru Randhawa avec qui elle a joué dans deux vidéoclips – Naach Meri Rani et Dance Meri Rani, a fait étalage de ses courbes sexy dans plusieurs numéros d’articles de Bollywood dans un passé récent, y compris Dilbar à Satyameva Jayate, Kamariya à Stree et Kusu Kusu à Satyameva Jayate 2.

