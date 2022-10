Nora Fatehi figure dans l’hymne de la Coupe du Monde de la FIFA Light The Sky, Varun Dhawan réagit

Nora Fatehi fait partie de l’hymne de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 et les fans du monde entier ont réagi à l’exploit réalisé par la fille Dilbar. Le morceau officiel, intitulé Light Up The Sky, est produit par nul autre que RedOne qui avait déjà produit le morceau de la Coupe du Monde de la FIFA, Waka Waka avec Shakira.

Découvrez la chanson de Nora







Avec cet hymne, Nora Fatehi rejoint les rangs de Jennifer Lopez, Beyonce et Shakira et prouve sa diversité en tant qu’artiste, dans le monde entier. L’acteur de Bollywood Varun Dhawan s’est maintenant rendu sur sa plateforme de médias sociaux Instagram et a partagé un message d’appréciation sur l’inclusion de sa co-vedette de la chanson “Garmi” dans ce morceau massif et mémorable. Il a dit “C’est tellement cool @norafatehi de faire partie de la bande originale officielle de la Coupe du Monde de la FIFA et de représenter (emoji du drapeau indien) allons-y !”

Voici la réaction de Varun

Nora interprétera l’hymne de la Coupe du Monde de la FIFA lors de la cérémonie de clôture et, fait intéressant, chantera des paroles en hindi sur la scène internationale emblématique, regardée par des millions de personnes dans le monde. Elle fait également partie du clip vidéo auquel des icônes comme Shakira, Pitbull, Jennifer Lopez et Ricky Martin, entre autres, ont participé dans le passé.

Sur le front du travail, Nora Fatehi sera ensuite vue dans une apparition spéciale dans Thank God d’Ajay Devgn-Sidharth Malhotra. On la verra également avec John Abraham, Riteish Deshmukh, Shehnaaz Gill dans 100% de la bande dessinée de Sajid Khan. Actuellement, elle est l’une des juges avec Madhuri Dixit et Karan Johar dans l’émission de télé-réalité de danse Jhalak Dikhhla Jaa 10.