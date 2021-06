Nora Fatehi fait monter la température avec des mouvements de danse HOT à la tendance Instagram VIRAL ‘One Dance’ en haut de bikini, short

Nora Fatehi est une excellente danseuse et son seul mouvement met tout Internet dans le vertige. La sensation de danse a une fois de plus ses fans gaga sur ses mouvements de danse éclectiques alors qu’elle rejoignait la tendance « One Dance » sur Instagram. Au cours des derniers mois, les internautes ont suivi la tendance en interprétant la chorégraphie de la chanson « One Dance » de Drake.

Mardi, la diva de Bollywood a mis en ligne une vidéo où elle peut être vue en train de suivre la tendance avec un ajout de ses mouvements classiques. Vêtue d’un bikini rose vif, d’un short bleu et de baskets, on peut voir Nora danser au bord de la piscine. Elle commence par sa propre interprétation de la chorégraphie, puis passe à la tendance et à la fin traite ses fans avec quelques mouvements de twerk.

En partageant la vidéo, la sensation de danse a écrit: « Les vibrations de l’heure d’été… sauvegardez et vinez. Créatrice de danse @reginaeigbe. »

Regardez sa vidéo ici :

Les fans ont rempli la vidéo de Nora d’amour et de louanges et ont félicité ses incroyables talents de danseuse. Le chanteur Guru Randhawa a écrit : « Pas de compétition », tandis que l’acteur Ahana Dumra a lâché des emojis de feu. Aditya Roy Kapoor et la chorégraphe Geeta Kapur ont tapé deux fois sur la vidéo.

Un fan s’est rendu dans la section des commentaires et a écrit « Déesse », tandis qu’un autre a écrit « Reine de la danse ». Un troisième utilisateur a commenté : « OMG BODY GOALS !!!! ! » tandis que le quatrième a écrit « Woww c’est du feu du feu. »

Nora compte 18 millions de fans sur Instagram uniquement et a plusieurs chansons à succès à son actif comme Nach Meri Rani, Dilbar, Kamariya, O Saki Saki et Garmi pour n’en nommer que quelques-uns. Nora est également devenue récemment productrice et chanteuse. Elle a été vue ‘Pepeta’ en collaboration avec Rayvanny, un célèbre musicien tanzanien.

Sur le plan du travail, Nora a été vue pour la dernière fois dans « Street Dancer 3D » et a « Bhuj: The Pride of India » et « Satyameva Jayate 2 » dans son chaton.