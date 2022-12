Nora Fatehi fait face à la Flak pour avoir tenu le drapeau indien à l’envers lors de la Coupe du monde de football, les fans demandent des excuses 2:20

Nora Fatehi a remporté la Coupe du Monde de la FIFA au Qatar avec sa performance éblouissante. Il a attiré beaucoup d’attention du monde entier. Cela a rendu de nombreux fans indiens fiers d’elle. Cependant, peu étaient fiers et critiquaient la danseuse devenue actrice. Cela a commencé lorsque Nora, après sa performance, a demandé au public un drapeau indien. Elle a ensuite décidé de tenir et d’agiter le drapeau pour le reste du spectacle. Dans les vidéos devenues virales, on peut voir Nora tenant le drapeau dans une position inversée. Cela a énormément irrité les internautes.

Cela a maintenant conduit à un changement dans la perception des internautes. De nombreuses personnes ont même demandé des excuses à la star de Street Dancer. « Nora a montré ou hissé le drapeau de l’Inde à l’envers pendant la Coupe du monde, ce qui est une infraction humiliante et punissable. Ces personnes devraient être chassées de l’Inde”, a écrit un utilisateur de Twitter.

Voici quelques réponses :

Nora Fatehi sirf tight kapde pehan kar apne kulhe matkaane aur dikhaane Tak hi seemit rahe .. Tirange ka apmaan na karein— ֆʐƈʐęśƈɨǟʀʐ (@hokiwinss) 2 décembre 2022

Pendant ce temps, au milieu de toutes les critiques, nombreux sont ceux qui ont félicité l’actrice pour avoir représenté le pays. Nora est montée sur scène vêtue d’une combinaison glamour rehaussée d’une veste de trail plus grande que nature conçue par les créateurs de mode de renommée internationale Falguni et Shane Peacock. S’adressant à Instagram, Nora a écrit : La catégorie est Glam. Tenue de scène d’hier soir pour ma performance au @fifaworldcup Fan Fest ! (sic).

