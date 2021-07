Nora Fatehi exprime le désir de jouer dans le biopic de son idole Madhuri Dixit | Nouvelles des gens

New Delhi : Mettant son swag Bollywood, Nora Fatehi s’est déguisée en Madhuri Dixit Nene recréant son look « Dola Re Dola » afin de célébrer les 100 ans de Bollywood dans une émission de téléréalité de danse en tant que juge.

En tant que « Meilleur danseur de l’Inde », l’émission de téléréalité de danse célèbre les 100 ans de Bollywood, Nora a décidé de déclarer encore une fois son admiration pour Madhuri en s’habillant du look emblématique « Dola Re Dola » de ce dernier du film de l’ancien acteur « Devdas ».

Plus tôt, Nora a exprimé son désir de jouer dans le biopic de l’acteur senior et ses dernières photos prouvent qu’elle est prête pour ça !

Dans son vlog YouTube, Nora avait précédemment partagé son expérience bouleversante de rencontrer la fille « Dhak Dhak » de Bollywood pour la première fois tout en co-jugeant avec elle une émission de téléréalité de danse.

Exprimant son affection pour Madhuri, Nora a souvent considéré l’acteur vétéran comme son idole. En concluant le vlog, Nora s’est qualifiée de rêveuse désespérée pour avoir voulu jouer dans le biopic de Madhuri.

Demandant à ses fans de partager leurs réflexions, Nora a déclaré: « Les gars, commentez si vous voulez que je fasse le biopic de Madhuri madame à l’avenir. Je ne suis qu’un rêveur désespéré, je le jure! »

Plus tôt, Madhuri a également fait l’éloge de Nora, appréciant le jeune acteur pour son talent, son dévouement et sa passion pour son art.

Pendant ce temps, Nora Fatehi, qui s’est frayé un chemin vers le succès à Bollywood, se prépare actuellement pour la sortie de son prochain « Bhuj: The Pride of India ». Le film à venir met également en vedette les acteurs Ajay Devgn, Sanjay Dutt, Sonakshi Sinha, Sharad Kelkar et Ammy Virk.

Le film se déroule dans le contexte de la guerre indo-pakistanaise de 1971. Ajay sera vu en train d’essayer le rôle du chef d’escadron Vijay Karnik dans le film. Réalisé par Abhishek Dudhaiya, ‘Bhuj: The Pride of India’ devrait sortir le 13 août sur Disney + Hotstar VIP.