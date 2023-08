Nora Fatehi explique pourquoi les cinéastes ne l’ont pas choisie pour les rôles principaux, dit « seules 4 filles obtiennent des projets sans arrêt »

Nora Fatehi explique pourquoi les cinéastes ne l’ont pas choisie pour les rôles principaux.

Nora Fatehi est connue pour ses mouvements électrisants et son énergie inégalée dans le nombre de danseuses. L’actrice a fait ses débuts au cinéma avec Street Dancer 3D avec Varun Dhawan et Shraddha Kapoor et a récemment révélé que ses prochains films avaient des genres différents. L’actrice a également parlé de la concurrence dans le showbiz et a accusé le cinéaste de donner une chance à « seulement 4 filles » dans les films.

Dans une récente interview avec News18, Nora Fatehi a révélé pourquoi les cinéastes ne tentent pas de la caster et a déclaré : « Je ne pense pas que c’est parce que je danse qu’ils ne veulent pas me caster. Nos principales héroïnes emblématiques de Bollywood sont des danseuses qui performent magnifiquement. Et ils excellent dans les numéros de danse, non ? Ce n’était qu’une partie du package d’être comme une héroïne emblématique. Je ne pense pas que ce soit à cause de ça. Je pense que c’était toujours, oh, je ne sais pas. C’est presque comme si nous voyions qui tentera sa chance [on me] et si elle livre dans toutes les catégories, le sens, les compétences d’acteur, la présence, l’aura, la capacité d’exprimer la compétence linguistique, alors nous sauterons tous sur l’occasion. Donc je pense que c’était qui aurait eu les couilles de le faire en premier, de tenter ma chance en premier. Je pense que c’était ce que tout le monde attendait.

Elle a également partagé que la concurrence est trop élevée dans le showbiz et sans nommer personne, elle a affirmé que les cinéastes ne donnaient de travail consécutif qu’à « 4 filles » dans l’industrie et a déclaré : « Aujourd’hui, l’industrie est devenue très compétitive. Soyons réalistes. Il n’y a que quelques films par an. Et parfois, ce qui se passe avec les cinéastes, c’est qu’ils ne pensent pas en dehors de ce qui est devant eux. Donc, si seulement quatre filles font des films, et qu’elles tournent en rotation, et que toutes les quatre obtiennent des projets sans arrêt, les cinéastes ne se souviendront que de ces quatre-là, elles ne penseront pas au-delà de cela.

Nora a ajouté: « Donc, votre travail consiste à essayer d’intercepter les quatre et de devenir cinq et d’entrer en rotation, puis c’est comme ça que la balle roule. Et oui, je veux dire, c’est un travail difficile, mais ça arrive. Et j’en suis très reconnaissant. Je dois juste faire mes preuves pour pouvoir rester. C’est le prochain défi.

Pendant ce temps, Nora Fatehi sera ensuite vue dans le film 100 pour cent qui met également en vedette Riteish Deshmukh et Shehnaaz Gill. Dirigé par Sajid Khan, le film devrait sortir en salles cette année.

