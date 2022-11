Nora Fatehi et Terence Lewis ont mis le feu à la scène avec une performance grésillante

La diva Nora Fatehi et Terence Lewis ont été vus en train de faire une performance de danse brûlante dans l’épisode sur le thème des années 90 de Jhalak Dikhhla Jaa 10. Terence arborait un smoking scintillant, et Nora pouvait être vue portant une robe jaune avec un décolleté plongeant. Les fans ont exprimé leur admiration pour les deux dans la section des commentaires de la vidéo pour leurs mouvements impressionnants.

Regardez la vidéo ici:







Pour ceux qui l’ignorent, Terence Lewis avait répondu à la vidéo qui le montrait en train de toucher Nora Fatehi de manière inappropriée. L’incident s’est produit il y a quelques années dans la série télé-réalité India’s Best Dancer. Nora est apparue en tant qu’invitée dans l’épisode en question, tandis que Terence a participé en tant que juge à l’émission. Certains ont dit que Terence avait mal touché Nora dans la vidéo virale.

Terence a déclaré sur le podcast de Maniesh Paul : « C’était une situation simple. Shatrughan Sinha et sa femme étaient venus. Geeta Kapoor a estimé que nous devions faire un namaskar complet pour les saluer. Cette semaine-là, Malaika Arora avait COVID et Nora s’est mise à sa place. J’ai dit d’accord, d’accord. Nous avons fait namaskar par respect, mais soudain, Geeta a senti que ce n’était pas suffisant et a voulu que nous en fassions plus. Nous avons donc suivi ses instructions. Je ne me souviens même pas si ma main l’a touchée (Nora), je ne sais même pas si c’est vraiment touchant.”

Il a ajouté: «Sur une note juste, deux semaines auparavant, Nora était venue dans l’émission et m’avait demandé de danser avec elle… Pourquoi voudrais-je faire quelque chose comme ça, alors qu’il y a quatre caméras autour? C’est trop bon marché, tu ne peux pas faire ça. J’ai été abusé, dans mes DM… » Terence a poursuivi en disant que les mèmes avaient zoomé sur l’action et a dit que cela avait l’air « trop réel ». Il a appelé Nora juste après et s’est rendu compte que ça devenait incontrôlable, et tous les deux recevaient des appels. “J’ai déjà dansé avec elle à proximité, et quand vous êtes au milieu, vous ne pensez pas dans cette zone. Nous sommes tellement concentrés, vous ne pouvez pas être dans deux mondes, et vous avez besoin de beaucoup de courage pour faire quelque chose comme ça… »

Lisez aussi: Terence Lewis sur sa vidéo virale touchant Nora Fatehi “de manière inappropriée”, dit “ne me souviens même pas si ma main ..”

Lorsque la chanson du duo, Dance Meri Rani, est sortie l’année précédente, Nora Fatehi aurait également récemment fréquenté le chanteur Guru Randhawa.