Nora Fatehi et Aryan Khan déclenchent des rumeurs de rencontres après que de nouvelles photos soient devenues virales ; les internautes s’inquiètent pour Ananya Panday

Nora Fathi fait sensation en Inde. Elle a également un grand fan à l’étranger. Shah Rukh Khanle fils Khan aryen est également très populaire et a déjà une base de fans. Bien qu’ils n’aient jamais été vus en public, leurs photos récentes ont déclenché leurs rumeurs de rencontres. Oui, tu l’as bien lu. Aryan Khan et Nora Fatehi sont les nouvelles célébrités qui ont été la proie de rumeurs de rencontres. Et Ananya Panday a également attiré l’attention des internautes.

Aryan Khan chille avec Nora Fatehi ?

Entertainment News est toujours plein de rumeurs de rencontres ou de commérages sur qui sort avec qui. Et le dernier à se rendre à ces rumeurs est le fils aîné de Shah Rukh Khan et Gauri Khan, Aryan Khan, et la beauté marocaine Nora Fatehi. Leurs photos avec le même fan sont devenues virales sur Reddit. Découvrez le poste ici:

Aryan Khan-Nora Fatehi suscite des rumeurs de rencontres, les internautes s’inquiètent pour Ananya

Ainsi, l’image a attiré l’attention d’autres utilisateurs de Reddit. Depuis qu’Aryan Khan et Nora ont posé avec la même fille, ils se demandent s’ils sortent tous les deux. Certains ont évoqué Ananya Panday qui, selon la rumeur, sortirait avec Aaryan Khan. Découvrez les commentaires ici:

Histoire d’Ananya Panday et d’Aryan Khan

Ananya Panday est la meilleure amie de la sœur d’Aaryan, Suhana Khan. Elle avait avoué aimer Aryan Khan dans un épisode de Koffee With Karan. Depuis que les deux vidéos sont devenues virales et qu’on a vu qu’Aryan ignorait/évitait de parler à Ananya. Les vidéos de la même chose ont cassé Internet et les internautes ont commencé à troller.

Histoire de rencontres avec Ananya Panday

Selon les rumeurs, Ananya Panday sortait avec Ishaan Khatter. Ils travaillaient tous les deux à Khaali Peeli ensemble. Bien qu’ils n’aient jamais admis les rumeurs de relation, il a été dit qu’ils avaient rompu au milieu de 2022. Ananya était également liée à sa co-star de Liger Vijay Deverakonda par des fans.