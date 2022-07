Nora Fatehi est-elle enceinte ? L’actrice clarifie l’air grâce à la discussion sur la grossesse avec Neetu Kapoor après l’annonce d’Alia Bhatt

Nora Fatehi semble avoir un gala avec les co-juges Neetu Kapoor et la chorégraphe Marzi Pestonjee sur les sets de Dance Deewane Juniors. Le trio a été rejoint par Terence Lewis et il semble qu’ils aient discuté de la grossesse avec Neetu après qu’Alia Bhatt a annoncé qu’elle attendait son premier enfant avec Ranbir Kapoor. Au milieu de leur discussion, Nora a révélé son secret si elle était enceinte ou non.

Dans une vidéo selfie tournée par Nora, Marzi a déclaré qu’ils discutaient de la grossesse alors que Neetu les rejoignait dans le cadre samr. Nora a alors rapidement clarifié l’air et a dit qu’elle n’était pas enceinte. “Nous sommes donc occupés à discuter de choses concernant la grossesse et entre-temps, Nora est occupée à se regarder”. À quoi, Nora a répondu, “Je ne suis pas enceinte” et Marzi a dit, “Oh ..Merci d’avoir fait savoir au monde”. Leur conversation amusante a été agrémentée par le rire de Neetu comme une cerise sur le gâteau.

Neetu a récemment fait ses débuts à la télévision en tant que juge dans l’émission de télé-réalité Dance Deewane Juniors. L’actrice chevronnée a commencé en tant qu’enfant artiste et a joué dans des films tels que Do Kaliyaan. Elle a ensuite joué des rôles de premier plan dans Yaadon Ki Baaraat et Rafoo Chakkar et bien d’autres. “Je suis très excitée par mes débuts en tant que juge. J’adore ça et j’apprends en fait tellement de choses, y compris différentes formes et styles de danse ou le jargon Gen-Z de Nora”, avait-elle déclaré.

Elle est actuellement sur un nuage alors qu’Alia et Ranbir attendent un bébé. Sur Koffee With Karan 7, Alia a partagé son expérience d’intégration dans le clan Kapoor. Soulignant la différence entre sa maison et celle de sa belle-famille, Alia a déclaré: “Chacun a fait son propre truc. Entrez dans la famille Kapoor, où tout le monde fait tout ensemble. Vous mangez ensemble, faites aarti ensemble, tout est fait ensemble. C’est était mignon. J’ai vécu tellement de moments culturels et familiaux à cause de la famille Kapoor que cela m’a donné une toute nouvelle couche dans ma vie.