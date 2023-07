Nora Fatehi enregistre une déclaration dans une affaire de diffamation contre Jacqueline Fernandez ; dit: « J’ai été utilisé comme bouc émissaire … »

Nora Fathi et de Jacqueline Fernández noms ont fait la une des journaux sous un jour négatif dans l’affaire de l’escroc Sukesh Chandrasekhar. Les deux actrices ont été interrogées par la Direction de l’exécution. Plus tard, Nora Fatehi aurait déposé une plainte en diffamation contre Jacqueline Fernandez et des médias pour avoir calomnié son nom. Aujourd’hui, elle a enregistré sa déclaration devant le tribunal de Patiala. Selon certaines informations, elle a enregistré sa déclaration en vertu de l’article 164 du Code de procédure pénale et a déclaré qu’elle était utilisée comme bouc émissaire.

Voici ce que Nora Fatehi a dit dans sa déclaration

Dans la déclaration enregistrée par Nora Fatehi, elle aurait déclaré que l’affaire avait été déposée contre Jacqueline Fernandez et diverses chaînes qui ont ruiné sa réputation aux yeux du public avec de faux récits. Elle a parlé d’avoir été traitée de chercheuse d’or et d’avoir été accusée d’avoir une relation avec l’escroc Sukesh Chandrasekhar. Elle a déclaré dans la déclaration: « Cela m’a causé une perte de gain financier et de réputation. La raison pour laquelle j’ai déposé cette plainte est à cause de l’affaire ED en cours contre Sukesh qui a été accusé d’avoir escroqué une somme de 200 crore que je n’ai rien à voir avec et je ne sais rien non plus. » Nora Fatehi a également déclaré qu’elle avait le sentiment d’avoir été utilisée comme bouc émissaire dans l’affaire. Elle a déclaré: « J’ai l’impression d’avoir été utilisée comme bouc émissaire dans cette affaire dans les médias pour protéger certaines personnes et parce que je suis une étrangère et que j’ai été prise comme une cible facile et je veux une compensation pour tous les dommages causés à mon carrière », comme le rapporte NDTV.com. Dans la déclaration, Nora Fatehi a demandé une indemnisation car tout cela a nui à sa réputation et à sa carrière. Jacqueline Fernandez n’a pas encore répondu à la déclaration record de Nora Fatehi.

Affaire Sukesh Chandrasekhar

Conman Sukesh Chandrasekhar a été arrêté dans 3 cas au total. La dernière fois, c’est en février 2023 qu’il a été arrêté dans une affaire d’extorsion de Rs 4 crore. Apparemment, il a trompé la femme de l’ancien promoteur de Religare, Malvinder Singh, Japna Singh de Rs 4 crore. Après avoir été arrêté pour la première fois, des informations sur son lien présumé avec Jacqueline Fernandez ont fait la une des journaux.