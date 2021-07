Nora Fatehi donne de l’inspiration pour l’entraînement du week-end, est superbe dans un soutien-gorge de sport rose et un short de motard noir ! | Nouvelles des gens

New Delhi: Un mode de vie sain et l’exercice sont essentiels pour avoir un corps de tueur comme la danseuse-actrice Nora Fatehi. La fille ‘Dilbar’ s’est inspirée de ses histoires Instagram pour donner à ses abonnés une inspiration majeure pour l’entraînement du week-end en partageant ses vidéos sur la combustion de calories supplémentaires dans la salle de sport.

La danseuse autodidacte avait l’air incroyable dans un soutien-gorge de sport rose et noir associé à un short de motard noir. Les cheveux de Nora étaient attachés en une queue de cheval basse.

Découvrez les captures d’écran de son entraînement :

Plus tôt, la jeune femme de 29 ans a fait s’effondrer Internet après avoir partagé son clip de danse dans son corps chaud d’été. Vérifiez-le:

Outre ses mouvements de danse stellaires, la beauté canado-marocaine est connue pour ses choix vestimentaires super cool. Nora donne toujours à ses 29,3 millions d’abonnés Instagram des objectifs de style majeurs avec son sens vestimentaire impeccable.

Nora, qui a figuré dans des clips musicaux record comme Dilbar, O Saki Saki et Kamariya, a été vue pour la dernière fois sur grand écran dans Varun Dhawan et Shraddha Kapoor avec « Street Dancer 3D ».

Nora sera ensuite vue dans Ajay Devgn, Sanjay Dutt et Sonakshi Sinha avec « Bhuj – The Pride of India », dont la bande-annonce sort demain.