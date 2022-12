Nora Fatehi dépose une plainte en diffamation contre Jacqueline Fernandez pour avoir tenté de détruire sa carrière

L’actrice de Bollywood Nora Fatehi a déposé une plainte en diffamation contre son actrice contemporaine Jacqueline Fernandez alléguant que cette dernière a tenté de la diffamer criminellement afin de détruire sa carrière pour ses propres intérêts. Les deux actrices ont été interrogées par la Direction de l’application des lois (ED) dans une affaire de blanchiment d’argent de Rs 200 crore déposée contre l’escroc Sukesh Chandrasekhar.

Selon India Today, Nora Fatehi dans son plaidoyer a mentionné : « Jacqueline Fernandes a cherché à diffamer pénalement la plaignante afin de détruire sa carrière pour servir ses propres intérêts, car ils travaillent tous les deux dans le même secteur et ont des antécédents similaires, entre autres. les raisons.”

Outre Jacqueline, Nora a également nommé plusieurs médias pour l’avoir prétendument harcelée collectivement, ce qui, selon elle, dans son plaidoyer, s’apparente à un lynchage par la foule, qui s’est produit à la demande de Jacqueline Fernandez.

Au cours de l’interrogatoire, Jacqueline avait soumis un plaidoyer écrit devant le tribunal de la PMLA déclarant qu’elle était faussement impliquée par l’ED où des actrices telles que Nora Fatehi étaient faites témoins dans l’affaire malgré les cadeaux de l’escroc.

Nora avait nié toutes les allégations et affirmé qu’elle n’avait aucun contact direct avec Sukesh Chandrashekhar. Elle ne l’avait rencontré que par l’intermédiaire de sa femme et actrice Leena Maria Paul et a également nié avoir reçu des cadeaux de l’escroc.

Nora et Jacqueline avaient enregistré leur déclaration en tant que témoin dans l’affaire. Auparavant, des dépôts fixes d’une valeur de Rs 7,2 crore appartenant à Fernandez étaient attachés par l’ED, qui qualifiait ces cadeaux et propriétés de produits du crime reçus par les actrices.

En février, l’ED a déposé sa première plainte complémentaire contre l’assistant de Chandrashekhar, Pinky Irani, qui l’a présenté aux actrices de Bollywood. Il avait été allégué dans l’acte d’accusation qu’Irani avait l’habitude de choisir des cadeaux coûteux pour Fernandez et plus tard de les déposer chez elle après que les paiements aient été effectués par Chandrashekhar.