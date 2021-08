Nora Fatehi dans un bikini sensuel à imprimé léopard vous fera saliver – Voir les photos ! | Nouvelles des gens

New Delhi : La beauté marocaine Nora Fatehi tue encore une fois avec ses photos de bikini à couper le souffle. L’actrice qui est prête pour la sortie de son prochain film ‘Bhuj: The Pride of India’ a laissé tomber des photos d’elle-même trop chaudes et ses fans ne peuvent pas garder leur calme.

Partageant les photos sur son Instagram, elle a écrit : « Le soleil se coucherait si haut

Sonne dans mes oreilles et pique mes yeux

Votre berceuse espagnole

@mohamedsaadstudio Tenue : @thelabel.jenn Boucles d’oreilles : @misho_designs @chandiniw @stacey.cardoz…”

Sur les photos, on peut voir Nora posant dans un bikini à imprimé léopard et une jupe longue avec un bras fendu jusqu’aux cuisses de la marque de mode Jenn.

Elle a partagé plusieurs publications et peut également être vue posant avec un cheval sur l’une des photos.

Récemment, Nora a rassemblé plus de 30 millions de followers sur son compte Instagram et ses fans ont félicité l’étourdissante pour cette occasion spéciale.

Pour les non-spécialistes, Nora Fatehi a gagné un nom et une renommée après avoir joué dans le morceau « Dilbar » pour la vedette de John Abraham, Satyamev Jayate. Le morceau a également reçu son étiquette ‘Dilbar girl’.

La beauté marocaine a été vue pour la première fois dans l’émission de téléréalité Bigg Boss saison 9. Elle a fait ses débuts à Bollywood avec Roar: Tigers of the Sundarbans. Sa popularité dans le cinéma telugu a commencé avec des chansons à succès dans des films tels que Temper, Baahubali: The Beginning et Kick 2.

Sur le front de travail, Nora a récemment figuré dans le clip ‘Chhor Denge’ aux côtés de l’acteur Ehan Bhat. Croonée par Parampara Tandon, la chanson de vengeance a franchi 70 millions de vues sur YouTube depuis sa sortie. Elle sera ensuite vue dans ‘Bhuj: The Pride of India’ d’Abhishek Dudhaiya.