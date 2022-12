Nora Fatehi brûle la scène avec sa performance grésillante lors de la cérémonie de clôture de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Nora Fatehi a littéralement “illuminé le ciel” au stade Lusail au Qatar avec sa performance époustouflante sur l’hymne de la Coupe du Monde de la FIFA, Light The Sky. L’actrice de Thank God a mis le feu à la scène lors de la cérémonie de clôture de la Coupe du Monde de la FIFA 2022, en interprétant l’hymne de la Coupe du Monde.

Vêtue d’une tenue brillante avec beaucoup de volants, l’actrice grésillante a associé son look à de longs bas en dentelle et à des chaussures pour compléter sa tenue entièrement noire. Elle a chanté une partie de l’hymne en anglais et en hindi en chantant et en dansant avec un certain nombre de danseurs de secours vêtus de blanc.

Sa vidéo de la nuit dernière a été à la mode sur les réseaux sociaux avec ses fans qui ont fait l’éloge de l’actrice. Avant la représentation, l’actrice de 30 ans s’était rendue sur Instagram pour taquiner son look pour la scène dans un post intitulé “Cérémonie de clôture de la FIFA”.





Ce n’était pas la première fois dans cette Coupe du monde que Nora offrait une performance électrisante. Le 1er décembre à Doha, elle s’est produite au FIFA Fan Festival où l’actrice a dansé sur plusieurs morceaux à succès de Bollywood sur scène tels que Saki Saki et Dilbar. De plus, lors de sa performance, l’acteur de Street Dancer 3D a agité le drapeau indien et a crié Jai Hind. Cependant, elle a tenu par erreur le drapeau indien à l’envers sur la scène et a été brutalement trollée pour la même chose.

LIRE | Nora Fatehi se fait brutalement troller pour avoir tenu le drapeau national “à l’envers” pendant le FIFA Fan Fest

Pendant ce temps, sur le plan du travail, Fatehi sera ensuite vu dans un prochain film comique intitulé 100% aux côtés de John Abraham, Riteish Deshmukh et Shehnaaz Gill. Le film, dont la sortie est prévue pour Diwali l’année prochaine, marque le retour de Sajid Khan à la réalisation après neuf ans, son dernier film étant la catastrophe Humshakals en 2014.