Nora Fatehi brûle Internet avec la dernière vidéo d’entraînement, affiche sa silhouette sexy en soutien-gorge de sport rose et short noir

La diva de Bollywood Nora Fatehi est une célébrité qui donne souvent à ses fans des objectifs corporels majeurs. L’acteur-danseur est toujours en pleine forme et elle travaille dur pour maintenir sa silhouette tonique. Le samedi 11 juillet, Nora a partagé un extrait de son entraînement matinal sur ses histoires Instagram où on pouvait la voir brûler ces calories supplémentaires dans le gymnase.

Dans la vidéo, Nora est magnifique dans un soutien-gorge de sport noir et rose associé à un short noir. Elle avait attaché ses cheveux en queue de cheval et pouvait être vue en train de faire de l’exercice sur le marchepied. Même en s’entraînant, Nora ressemblait à une reine du glamour.

Voici quelques captures d’écran de sa vidéo :

(Instagram/Nora Fatehi)

Samedi, Nora a brûlé Internet alors qu’elle sortait dans une robe moulante blanche, ce qui accentuait son corps d’envie. Les photos de Nora sont devenues virales sur les réseaux sociaux en un rien de temps où les fans l’ont même comparée à la star de télé-réalité américaine, Kim Kardashian.

Récemment, Nora a envoyé Internet dans le vertige avec ses mouvements de danse alors qu’elle partageait une vidéo d’elle-même en train de groover sur la chanson de Drake « One Dance ». Vêtue d’un bikini rose vif, d’un short bleu et de baskets, on peut voir Nora danser au bord de la piscine. Elle commence par sa propre interprétation de la chorégraphie, puis passe à la tendance Internet et, à la fin, traite ses fans avec quelques mouvements de twerk. En partageant la vidéo, la sensation de danse a écrit : « Les vibrations de l’heure d’été… sauvegardez et vinez. Créatrice de danse @reginaeigbe. »

Nora compte 18 millions de fans sur Instagram uniquement et a plusieurs chansons à succès à son actif comme « Nach Meri Rani », « Dilbar, Kamariya », « O Saki Saki » et « Garmi » pour n’en nommer que quelques-uns. Nora est également devenue récemment productrice et chanteuse. Elle a été vue ‘Pepeta’ en collaboration avec Rayvanny, un célèbre musicien tanzanien.

Sur le plan du travail, Nora a été vue pour la dernière fois dans « Street Dancer 3D » et a « Bhuj: The Pride of India » et « Satyameva Jayate 2 » dans son chaton.