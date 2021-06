Nora Fatehi brûle Instagram en haut de bikini rose et en short, danse comme si personne ne la regardait ! | Buzz News

New Delhi : La beauté marocaine Nora Fatehi tue avec ses mouvements sexy dans une récente vidéo devenue virale sur Internet. Nora a récemment partagé une nouvelle vidéo de danse sur son compte Instagram.

Partageant la vidéo de ses mouvements chauds, elle a écrit, « Les vibrations de l’heure d’été.. sauvegardez et vinez..

Créatrice de danse @reginaeigbe.. »

Dans la vidéo, on peut voir l’étonnante danser sur One Dance de Drake dans un haut de bikini rose et un short en jean sous le soleil.

La vidéo est devenue virale et a déjà franchi 8 lakh likes en seulement 2 heures sur l’application de partage photo-vidéo. Il reçoit un amour écrasant de la part des fans alors que la section des commentaires est inondée d’émojis de cœur et de feu.

Nora Fatehi a gagné un nom et une renommée après avoir joué dans le morceau « Dilbar » pour la vedette de John Abraham, Satyamev Jayate. Le morceau a également reçu son étiquette « Dilbar girl ».

La beauté marocaine a été vue pour la première fois dans l’émission de téléréalité Bigg Boss saison 9. Elle a fait ses débuts à Bollywood avec Roar: Tigers of the Sundarbans. Sa popularité dans le cinéma telugu a commencé avec des chansons à succès dans des films tels que Temper, Baahubali: The Beginning et Kick 2.

Sur le front de travail, Nora a récemment figuré dans le clip ‘Chhor Denge’ aux côtés de l’acteur Ehan Bhat. Croonée par Parampara Tandon, la chanson de vengeance a franchi 70 millions de vues sur YouTube depuis sa sortie. Elle sera ensuite vue dans ‘Bhuj: The Pride of India’ d’Abhishek Dudhaiya.