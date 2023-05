Nora Fatehi a trollé pour son maquillage dans une robe à pois avec un décolleté plongeant, les internautes disent que « le fond de teint ne… »

L’actrice Nora Fatehi met généralement le feu à Internet avec ses photos et ses vidéos torrides. Cependant, tout ce que Nora partage n’est pas bien reçu par les internautes. Il y a quelques jours, Nora a partagé une bobine sur son Instagram, dans laquelle elle partage son point de vue sur un resto-bar à Goa.

Dans la vidéo, Nora avait l’air glamour, vêtue d’une robe à pois avec un décolleté plongeant. Nora a partagé son point de vue sur le joint et a même recommandé à ses abonnés de visiter l’endroit. Nora a partagé la bobine avec la légende : « Merci @maaigoa. On s’est éclatés ! »

Voici la vidéo





Bien que Nora ait l’air magnifique dans la vidéo, les internautes n’ont pas été impressionnés par son look. Quelques internautes se sont moqués de son maquillage et l’ont qualifié de gaffe. Un internaute a écrit : « Cette ligne de cheveux… plus jamais ça. » Un autre internaute a écrit : « Le fond de teint ne correspond pas au corps ». Un internaute a écrit : « On dirait que le maquillage a mal tourné. »

Le mois dernier, Nora a été vue honorant une cérémonie de remise de prix. Cependant, les internautes n’ont pas été impressionnés par son choix de robe et ont trollé l’actrice. Viral Bhayani a partagé une vidéo de Nora Fatehi honorant les Style Icon Awards. L’actrice et danseuse a été vue vêtue d’une longue robe moulante blanche et portant un haussement d’épaules avec elle. L’actrice a complété son look avec une coiffure en chignon désordonné et un maquillage nude. Elle portait également une pochette en argent avec elle.





Le regard de Nora Fatehi a initié la pêche à la traîne. Les internautes ont été vus se moquer de sa robe dans la section des commentaires. L’un des commentaires disait: « Madame, s’il vous plaît, rendez mes oreillers, je veux dormir. » Un autre commentaire disait : « Elle souffre de fièvre, le médecin lui a dit de porter une couverture avec elle tout le temps. Guéris bientôt Nora.

Sur le front du travail, Nora Fatehi a été vue pour la dernière fois dans un numéro de danse spécial dans Sidharth Malhotra et Rakul Preet Singh-vedette de Thank God. L’actrice sera ensuite vue dans le film 100%. Avec Nora Fatehi, le réalisateur de Sajid Khan mettra également en vedette Shehnaaz Gill, John Abraham et Reteish Deshmukh dans les rôles principaux.