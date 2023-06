Nora Fatehi a traîné pour sa promenade alors qu’elle sortait dans une robe dos nu en satin noir, les internautes l’appellent « deuxième Malaika »

Nora Fatehi ne manque jamais d’impressionner ses fans avec sa tenue grésillante. L’actrice a récemment été vue en train de faire monter la température lors d’un événement à Mumbai, cependant, l’actrice s’est fait troller pour sa promenade alors qu’elle se dirigeait vers l’événement.

Lundi, Viral Bhayani a publié une vidéo sur Instagram dans laquelle Nora Fatehi a été vue en train de poser pour les papas alors qu’elle se dirigeait vers l’événement. L’actrice et la danseuse ont été vues en train d’enfiler une robe dos nu en satin noir avec une fente à hauteur de cuisse. Elle a complété son look avec des talons pointus noirs et un petit sac Dior rose.





Les internautes ont trollé l’actrice pour sa promenade et l’ont comparée à Malaika Arora. L’un des commentaires disait « deuxième Malaika ». Un autre a commenté: « Pas une seule fois je ne l’ai vue marcher comme un être humain normal. » Un autre a écrit, « essayer la promenade de canard de Malaika. » Un autre a écrit : « Malaika est surfaite ». Un autre a écrit : « Tout le monde sait que cette marche est inspirée par qui. Un autre a commenté, « elle n’est pas moins que Malaika en termes de suraction. » Certains l’ont même comparée à Kylie Jenner et ont dit: « Kylie Jenner du marché du vendredi ».

Certaines des vidéos de l’événement sont également devenues virales sur les réseaux sociaux, où l’actrice peut être vue en train de s’amuser, de chanter Kajra Re avec Abhishek Bachchan et d’autres chansons de Bollywood.

Nora Fatehi a commencé son voyage avec le film hindi Roar: Tigers of the Sundarbans. L’actrice, cependant, a gagné en popularité avec ses numéros de danse dans des films comme Temper, Satyamev Jayate, et plus encore. L’actrice est également apparue dans l’émission de télé-réalité Bigg Boss 9 puis a également participé à Jhalak Dikhhla Jaa. L’actrice a également joué dans le film bollywoodien Street Dancer 3D et sera ensuite vue dans le film 100% avec Riteish Deshmukh et Shehnaaz Kaur Gill. Dirigé par Sajid Khan, le film devrait sortir prochainement.

