Nora Fatehi a les larmes aux yeux alors qu’elle se souvient avoir traversé un chagrin lors du tournage de Pachtaoge

L’actrice de Bollywood et l’une des plus grandes danseuses indiennes Nora Fatehi, dans un récent épisode de Jhalak Dikhhla Jaa 10, est devenue émue après que Sriti Jha ait dansé sur sa chanson Pachtaoge. Nora Fatehi aux yeux larmoyants s’est souvenue de l’époque où elle tournait pour Pachtaoge en 2019.

L’une des pages de fans a partagé cette vidéo dans laquelle on peut entendre Nora dire: « Sriti et Vivek, la performance que vous avez donnée sur ma chanson, je pourrais m’y identifier. Lorsque j’ai filmé cette chanson, je traversais une situation émotionnelle similaire, que j’ai pu utiliser dans ma performance. Ce n’est peut-être pas votre meilleure performance en termes de danse, mais c’était émouvant… »





Pour les non-initiés, Pachtage écrit par Jaani et chanté par Arijit Singh est sorti en 2019. La chanson mettait en vedette Vicky Kaushal et Prabh Uppal.

Il y a quelques jours, Nora Fatehi a enfilé une magnifique robe noire et blanche. Elle avait l’air fascinante dans sa tenue tout en posant pour les papas devant le plateau de Jhalak Dikhhla Jaa. Sa vidéo a été partagée par le célèbre photographe Viral Bhayani sur Instagram.

Auparavant, Nora s’était vu refuser de se produire lors de l’événement à Dhaka, la capitale du pays voisin, le Bangladesh. Et la raison de la même chose vous choquera probablement ! Le Bangladesh a arrêté l’actrice de sa performance en direct en raison de la crise financière dans le cadre des mesures d’austérité. Le ministère des Affaires culturelles du Bangladesh a publié un avis le lundi 17 octobre, refusant à Nora de se produire “au vu de la situation mondiale et dans le but de maintenir les réserves de change”. Le spectacle avait été organisé par Women Leadership Corporation où l’actrice de Bhuj: The Pride of India était également censée décerner certains prix.

Nora juge actuellement la dixième saison de l’émission de téléréalité basée sur la danse Jhalak Dikhhla Jaa 10, avec Karan Johar et Madhuri Dixit. Elle a également participé à la neuvième saison de l’émission, diffusée de juillet 2016 à janvier 2017. L’actrice s’est retrouvée à la dixième place de Jhalak Dikhlaa Jaa 9.

