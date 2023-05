Nora Fatehi a l’air grésillant dans une robe moulante blanche à l’IIFA 2023, les fans disent « jal pari lag rhi hai »

Nora Fatehi, qui est l’une des plus belles actrices de Bollywood en Inde, a fait monter la température en optant pour une robe moulante blanche. Elle a été vue en train de poser pour les caméras et d’interagir avec les médias.

La vidéo a été partagée par le célèbre photographe Viral Bhayani sur Instagram. Partageant la vidéo, la page a écrit: « Nora Fatehi dans sa suprématie blanche !! Rejoint les prix iifa avec un look chic et élégant !! » Les internautes ont réagi à la vidéo, l’un d’eux a écrit: « Elle est si belle. » Le second a dit : « Aise hi Garmi k mare pareshan h aur Garmi nehi chahiye humko (Nous sommes inquiets à propos de cette chaleur et nous ne voulons pas de chaleur).





Le troisième a dit : « kaatil hasina lag rahi ho bae ». Le quatrième a dit, « elle a l’air super sexy. » Plus tôt, Nora a été vue honorant une cérémonie de remise de prix. Cependant, les internautes n’ont pas été impressionnés par son choix de robe et ont trollé l’actrice. Viral Bhayani a partagé une vidéo de Nora Fatehi honorant les Style Icon Awards. L’actrice et danseuse a été vue vêtue d’une longue robe moulante blanche et portant un haussement d’épaules avec elle. L’actrice a complété son look avec une coiffure en chignon désordonné et un maquillage nude. Elle portait également une pochette en argent avec elle.

Le regard de Nora Fatehi a initié la pêche à la traîne. Les internautes ont été vus se moquer de sa robe dans la section des commentaires. L’un des commentaires disait: « Madame, s’il vous plaît, rendez mes oreillers, je veux dormir. » Un autre commentaire disait : « Elle souffre de fièvre, le médecin lui a dit de porter une couverture avec elle tout le temps. Guéris bientôt Nora.

Sur le front du travail, Nora Fatehi a été vue pour la dernière fois dans un numéro de danse spécial dans Sidharth Malhotra et Rakul Preet Singh-vedette de Thank God. L’actrice sera ensuite vue dans le film 100%. Avec Nora Fatehi, le réalisateur de Sajid Khan mettra également en vedette Shehnaaz Gill, John Abraham et Reteish Deshmukh dans les rôles principaux.