Nora Fatehi a l’air grésillant dans une robe fendue à hauteur de cuisse inspirée d’Helen, les fans disent ‘India me jabse Nora aayi tabse…’

La star de Bollywood Nora Fatehi, qui est l’une des actrices les plus chaudes d’Inde, ne manque jamais de faire tourner les têtes dans ses tenues sexy. Elle sait comment étourdir ses fans avec ses mouvements de danse torrides car elle est l’une des plus grandes danseuses du pays.

Samedi, l’actrice s’est rendue sur Instagram et a publié une vidéo d’elle-même dans laquelle on peut la voir portant un costume inspiré de l’actrice vétéran Helen. Dans sa robe fendue jusqu’aux cuisses qu’elle portait à l’IIFA 2023, l’actrice a l’air sexy. Partageant la vidéo, Nora a écrit: « Ce magnifique costume pour ma performance @iifa a été réalisé par @abujanisandeepkhosla merci de m’avoir rendu SUPERBE sur scène. Donner des vibrations vintage.

Regarder la vidéo:





Dès que cette vidéo a été partagée, les internautes ont commencé à réagir. L’un d’eux a écrit: « INDE mein jabse Nora aayi h, tabse ladke en bollywood actrice ko bhul gye bhav tak nhi dete. Nora ne sabko kuchal diya. Nora ka Tora har ladke ke Dil mein hora. Le deuxième a dit: «Eh bien, qui serait mieux que vous dans un biopic d’Helen Mam? Exactement, personne. Le troisième a dit: « Comment quelqu’un peut-il être si beau lllll …… »

Plus tôt, un utilisateur de Reddit a partagé une vidéo de Nora FathiL’interview de la BBC avec la BBC dans laquelle on peut l’entendre parler de son hommage à Helen avec sa performance à l’IIFA 2023. L’actrice a déclaré: «J’ai vraiment étudié correctement toutes ses vidéos, même les espaces respiratoires des mouvements des épaules, des mains et juste le aura! Je devais être féminine, je devais être posée, je devais être très coquette et je devais le posséder.

Nora Fatehi a fait ses débuts à Bollywood en 2014 avec Roar : Tigers of the Sundarbans, Nora Fatehi a participé à Bigg Boss 9 en 2015. Nira Fatehi a de nombreuses chansons super hit à son actif comme Dilbar, Kamariya, O Saki Saki et Garmi, etc.

Pendant ce temps, sur le front du travail, Nora Fatehi sera ensuite vue dans 100%, réalisé par Sajid Khan. Le film mettra également en vedette John Abraham, Shehnaaz Gill et Riteish Deshmukh.

