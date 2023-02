Nora Fatehi a l’air brûlante dans une robe noire ornée de bijoux, la vidéo devient virale

Née et élevée au Canada et d’origine marocaine, Nora Fatehi est l’une des personnalités les plus glamour de l’industrie du divertissement hindi. Elle partage souvent ses bobines grésillantes sur son Instagram dans lequel on la voit afficher ses courbes sexy dans des tenues élégantes. Ces bobines se sont propagées comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux.

La dernière bobine de Nora, qu’elle a partagée le jour de la Saint-Valentin le 14 février, a également étonné les fans et les adeptes alors qu’elle avait l’air sexy et séduisante dans une robe noire ornée de bijoux. Partageant sa vidéo, l’actrice a écrit : “Attitude big devait en mettre dans le dos”. Sa section de commentaires s’est rapidement remplie de cœurs rouges et d’emojis de feu. Un utilisateur d’Instagram l’a qualifiée de “vraie reine”, tandis qu’un autre a écrit : “Tu es incroyable”.





Nora est une danseuse incroyable comme on le voit dans les chansons grésillantes telles que Manohari dans Baahubali: The Beginning, Dilbar dans Satyameva Jayate, Kamariya dans Stree, Kusu Kusu dans Satyameva Jayate 2, Manika dans Thank God et Jehda Nasha dans An Action Hero, entre autres. . Elle a également jugé deux émissions de téléréalité basées sur la danse l’année dernière, à savoir Dance Deewane Juniors Season 1 et Jhalak Dikhhla Jaa 10.

Outre ses chansons attrayantes, Nora a également montré ses talents d’actrice dans le film de 2021 Bhuj: The Pride of India avec Ajay Devgn, Sanjay Dutt et Sonakshi Sinha entre autres, dans lequel elle a dépeint une espionne RAW Heena Rehman. Elle sera ensuite vue dans le film comique 100% dans un rôle à part entière plus tard cette année. Le film marque le retour de Sajid Khan à la réalisation et met également en vedette John Abraham, Riteish Deshmukh et Shehnaaz Gill dans les rôles principaux.

