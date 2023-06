Nora Fatehi a été conseillée sur la façon de devenir la « prochaine Katrina Kaif » ; voici pourquoi elle n’a pas pu le suivre

Nora Fatehi a parcouru un long chemin dans son voyage, et malgré l’atterrissage dans la controverse, elle a gardé la tête haute. Aujourd’hui, Nora est devenue une sensation et les gens adorent la voir dans des films, mais il fut un temps où elle avait du mal à être pertinente et on lui a conseillé d’être la prochaine Katrina Kaif. Dans sa dernière interview, Nora a dit tout son cœur et se souvient qu’on lui a conseillé de devenir la prochaine Katrina Kaif. S’adressant à BBC Asian Network, elle a déclaré: « Je suis arrivée à un moment où Katrina Kaif prenait le relais, et nous ne semblons pas si différents ». Ajoutant plus loin, elle a dit: « Donc, je n’étais pas inquiète de ressembler à une étrangère. Je ne suis pas caucasienne, je ne suis pas une fille blanche. En fin de compte, je suis une Marocaine nord-africaine, et beaucoup de filles marocaines ont l’air indiennes, et beaucoup de filles indiennes ont l’air marocaines. Nous partageons beaucoup de génétique.

Nora a réussi à se faire sa propre identité et n’a pas baissé les bras.