Nora Fatehi a demandé à Sukesh Chandrashekar de quitter Jacqueline Fernandez et de nouer une relation avec elle; prétend l’escroc

Nora Fatehi a récemment expliqué que sa carrière était en jeu et presque détruite parce que son nom était impliqué dans l’affaire de l’escroc Sukesh Chandrashekhar. Et elle a même allégué qu’il avait l’habitude de lui dire qu’il allait rompre avec Jacqueline Fernandez pour être en couple avec elle, mais l’actrice l’évitait toujours. Cependant, après ces révélations, Sukesh Chandrashekhar aurait affirmé que ce n’était pas lui mais que Nora Fatehi lui avait fait subir un lavage de cerveau pour se séparer de Jacqueline et faire de lui sa petite amie. Maintenant, ce dernier développement ne fait que montrer que ces deux dames de Bollywood sont en grande difficulté et qu’il faudra du temps pour sortir de cette crise. Sukesh a même affirmé que Nora Fatehi l’appelait presque 10 fois par jour et a même ajouté que s’il ne répondait pas à son appel, elle continuait à l’appeler en permanence.

Sukesh Chandrashekhar affirme qu’il a offert au moins 2 crores de roupies à Nora Fatehi et plus

Sukesh dans sa déclaration a déclaré : « Comme Jacqueline et moi étions dans une relation sérieuse, j’ai commencé à éviter Nora, mais elle n’arrêtait pas de m’irriter en m’appelant et en me demandant d’aider bobby (le parent de Nora) à créer une société de production musicale, ce que j’ai fait. Elle a également continué à m’envoyer plusieurs photos de sacs et de bijoux Hermès qu’elle voulait, ce que j’ai obligé en lui donnant, qu’elle utilisait à ce jour, lui demander de produire une facture de sacs Hermès qu’elle a, elle ne peut jamais produire comme elle le fait pas, car les sacs valent plus que 2 crores de roupies”.

Nora a reçu une voiture Mercedes de Sukesh Chandrashekhar qu’elle a acceptée lors d’un interrogatoire tandis que Jacqueline aurait admis être en couple avec lui et a affirmé qu’il l’avait trompée car elle n’était pas au courant de ses actes criminels et insiste pour qu’elle soit renvoyée. nom de celui-ci.