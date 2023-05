Nora Fatehi a brutalement trollé alors qu’elle luttait pour marcher à l’IIFA, les internautes disent ‘ye frog ke jese ucchal ucchal ke…’

L’actrice de Bollywood Nora Fatehi, qui est l’une des actrices les plus stylées de Bollywood, s’est fait troller pour sa tenue à l’IIFA 2023 après que sa vidéo soit devenue virale sur les réseaux sociaux. Dans le clip, elle a du mal à marcher dans une tenue moulante.

La vidéo a été partagée par Viral Bhayani sur les réseaux sociaux. Partageant la vidéo, la page a écrit: « Elle ne t’attend pas. Nora Fatehi aux Iifa Awards ce soir portant cette magnifique robe !! » Les internautes ont réagi au clip, l’un d’eux a écrit : « Ye frog ke jese ucchal ucchal ke q chal rahi hai (Pourquoi saute-t-elle comme une grenouille ?) »





La deuxième personne a commenté: « Vo sab toh thik hai pr nora ji saath me ballon à air chaud kyu leke ja rhi hai (Tout cela va bien, mais pourquoi Nora ji porte-t-elle un ballon à air chaud avec elle). » La troisième personne a commenté: « Usko fauteuil roulant pe dal do Bhai, elle se déplacera plus vite, elle ne peut pas marcher dans cette tenue. » La quatrième personne a commenté: « Pourquoi porter une robe alors que vous ne pouvez même pas marcher confortablement. » Le cinquième a dit: « Ye kaisa fashion hota ja Raha hai kambal tak nahi chod rahe hai (Quel genre de mode cela devient-il, ils ne quittent même pas la couverture). » Le sixième a dit: «Installation de plastique pour Bariah. Promotions plastiques en saison des pluies.)





Le septième a dit: « Barsat Ki blue plastic lag rahi hai (On dirait le plastique bleu de la pluie). » Sur le plan du travail, Nora Fatehi a été vue pour la dernière fois dans les films An Action Hero et Thank God où elle a interprété un numéro de danse spécial et impressionné les fans avec ses mouvements de danse sexy. L’actrice sera ensuite vue dans le prochain réalisateur de Sajid Khan intitulé 100%. On la verra partager l’écran avec Reteish Deshmukh et Shehnaaz Kaur Gill dans le film.

Lire Nora Fatehi a l’air grésillant dans une robe moulante blanche à l’IIFA 2023, les fans disent « jal pari lag rhi hai »